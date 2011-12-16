Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient actuellement aucun article.
SCF281/03
Stérilisez facilement, où que vous soyez
Où que vous alliez, stérilisez les biberons et accessoires de votre bébé rapidement et en toute sécurité. Notre design portable est suffisamment léger pour vous accompagner dans vos déplacements, et suffisamment grand pour accueillir 4 biberons et accessoiresVoir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Stérilisateur micro-ondes
total
recurring payment
Le stérilisateur micro-ondes à vapeur permet de stériliser biberons et autres objets en seulement 2 minutes, éliminant 99,9 % des microbes et bactéries. La durée exacte d'un cycle dépend bien évidemment de la puissance de votre four à micro-ondes : 2 minutes à 1 200-1 850 W, 4 minutes à 850-1 100 W, 6 minutes à 500-800 W.
Le stérilisateur micro-ondes à vapeur élimine 99,9 % des microbes et bactéries (efficacité éprouvée)*.
Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.
Le stérilisateur stérilise les biberons à col large ou étroit. Jusqu'à 4 biberons Philips Avent peuvent être stérilisés à la fois.
Léger et compact, le stérilisateur vous accompagne facilement dans vos déplacements : vacances, visites à la famille, etc. Vous pouvez désormais obtenir facilement des biberons et autres objets stérilisés.
Le stérilisateur micro-ondes à vapeur a été conçu pour être utilisable avec pratiquement tous les micro-ondes vendus sur le marché, pour vous permettre de stériliser des biberons et autres objets, où que vous soyez.
Le stérilisateur peut être utilisé pour stériliser les tire-laits, les suces, les ustensiles et autres accessoires, ainsi que les biberons.
Le stérilisateur micro-ondes à vapeur est équipé de clips de sécurité froids maintenant le couvercle en place. Ils vous permettent de retirer le stérilisateur du four à micro-ondes en toute sécurité, et de préserver la stérilité des biberons et autres objets tout en évitant les risques de brûlure.
Spécificités techniques
Poids et dimensions
Pays d'origine
Inclus
Étapes de développement
Caractéristiques d'emballage
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.