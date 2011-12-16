Zoektermen
SCF281/03
Overal makkelijk steriliseren
Waar je ook naartoe gaat, je kunt de zuigflessen en accessoires van je baby snel en veilig steriliseren. Ons draagbare ontwerp is licht genoeg om mee te nemen en groot genoeg voor 4 flessen en accessoiresBekijk alle voordelen
Magnetronstoomsterilisator
De magnetronstoomsterilisator kan worden gebruikt voor het steriliseren van babyflessen en andere producten in 2 minuten, het doden van 99,9% van ziektekiemen en bacteriën. De exacte duur van de cyclus is afhankelijk van het vermogen van je magnetron. 2 minuten bij 1200 - 1850 W, 4 minuten bij 850 - 1100 W, 6 minuten bij 500 - 800 W.
Van de magnetronstoomsterilisator is aangetoond dat 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën wordt gedood.*
Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel.
De sterilisator steriliseert babyflessen met een standaardhals en met een brede hals. Groot genoeg om 4 Philips Avent-babyflessen tegelijk te steriliseren.
De sterilisator is licht en compact waardoor je deze overal gemakkelijk mee naartoe kunt nemen: vakantie, familiebezoek enz. Vanaf nu kun je altijd gesteriliseerde babyflessen en andere producten bij je hebben.
De magnetronstoomsterilisator is geschikt voor vrijwel alle magnetrons. Babyflessen en andere producten blijven steriel waar je ook bent.
De sterilisator kan worden gebruikt om borstkolven, fopspenen, bestek, babyflessen en andere producten te steriliseren.
De magnetronstoomsterilisator heeft veiligheidsclips die koel blijven en ervoor zorgen dat het deksel stevig vast blijft zitten. Hierdoor kun je de sterilisator uit de magnetron pakken zonder gevaar op brandwonden en blijven babyflessen en andere producten steriel.
Technische specificaties
Gewicht en afmetingen
Land van herkomst
Inclusief
Specificaties verpakking
