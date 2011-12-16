Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    • Overal makkelijk steriliseren Overal makkelijk steriliseren Overal makkelijk steriliseren

      Philips Avent Magnetronstoomsterilisator

      SCF281/03

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Overal makkelijk steriliseren

      Waar je ook naartoe gaat, je kunt de zuigflessen en accessoires van je baby snel en veilig steriliseren. Ons draagbare ontwerp is licht genoeg om mee te nemen en groot genoeg voor 4 flessen en accessoires

      Bekijk alle voordelen

      Vergelijkbare producten

      Alle Sterilisators voor babyflessen weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      Magnetronstoomsterilisator
      - {discount-value}

      Magnetronstoomsterilisator

      totaal

      recurring payment

      Overal makkelijk steriliseren

      • Doodt 99,9% van de bacteriën
      • Steriliseert in 2 minuten
      • Voor 4 Philips Avent-flessen
      • Past in de meeste magnetrons
      Magnetronstoomsterilisator, klaar in slechts 2 minuten

      Magnetronstoomsterilisator, klaar in slechts 2 minuten

      De magnetronstoomsterilisator kan worden gebruikt voor het steriliseren van babyflessen en andere producten in 2 minuten, het doden van 99,9% van ziektekiemen en bacteriën. De exacte duur van de cyclus is afhankelijk van het vermogen van je magnetron. 2 minuten bij 1200 - 1850 W, 4 minuten bij 850 - 1100 W, 6 minuten bij 500 - 800 W.

      Doodt 99,9% van bacteriën*

      Doodt 99,9% van bacteriën*

      Van de magnetronstoomsterilisator is aangetoond dat 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën wordt gedood.*

      Inhoud blijft maximaal 24 uur steriel

      Inhoud blijft maximaal 24 uur steriel

      Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel.

      Steriliseert babyflessen met een standaardhals en met een brede hals

      Steriliseert babyflessen met een standaardhals en met een brede hals

      De sterilisator steriliseert babyflessen met een standaardhals en met een brede hals. Groot genoeg om 4 Philips Avent-babyflessen tegelijk te steriliseren.

      Lichtgewicht ontwerp voor steriele babyflessen onderweg

      Lichtgewicht ontwerp voor steriele babyflessen onderweg

      De sterilisator is licht en compact waardoor je deze overal gemakkelijk mee naartoe kunt nemen: vakantie, familiebezoek enz. Vanaf nu kun je altijd gesteriliseerde babyflessen en andere producten bij je hebben.

      Past in de meeste magnetrons die te koop zijn

      Past in de meeste magnetrons die te koop zijn

      De magnetronstoomsterilisator is geschikt voor vrijwel alle magnetrons. Babyflessen en andere producten blijven steriel waar je ook bent.

      Steriliseert borstkolven, fopspenen, bestek en babyflessen

      De sterilisator kan worden gebruikt om borstkolven, fopspenen, bestek, babyflessen en andere producten te steriliseren.

      Veiligheidsclips die koel blijven en het deksel op zijn plaats houden

      De magnetronstoomsterilisator heeft veiligheidsclips die koel blijven en ervoor zorgen dat het deksel stevig vast blijft zitten. Hierdoor kun je de sterilisator uit de magnetron pakken zonder gevaar op brandwonden en blijven babyflessen en andere producten steriel.

      Technische specificaties

      • Technische specificaties

        Sterilisatietijd
        2 minuten op 1200 - 1850 W, 4 minuten op 850 - 1100 W, 6 minuten op 500 - 800 W
        Capaciteit waterreservoir
        200 ml

      • Gewicht en afmetingen

        Gewicht
        740  g
        Afmetingen
        166 (h), 280 (b), 280 (l)  mm

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        Polen

      • Inclusief

        Magnetronstoomsterilisator
        1  stk
        Tang
        1  stk

      • Specificaties verpakking

        Verpakking op basis van papier**
        Ja

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica en Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.
      • *Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.