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Arrêté
220-240 V
La stérilisation à la vapeur est le moyen le plus efficace de protéger votre bébé des microbes. Basée sur le principe appliqué dans les hôpitaux, la chaleur intense de la vapeur favorise l'élimination des bactéries nocives.
Il suffit de mettre de l’eau, de disposer les produits et de mettre en marche. Les produits sont stérilisés et prêts à l’emploi en 8 minutes environ.
Peut contenir 6 biberons Avent de 260 ml ou 2 tire-laits Philips Avent et leurs accessoires.
4.6
sur 6
57
Avis
93%
recommandent ce produit
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr zufrieden mit dem Dampfsterilisator, benutze ihn jetzt zum 2 mal. Er ist einfach zu bedienen, einfach wasser einfüllen und an stellen, Perfekt. Reinigen ist auch sehr einfach. Würde ihn auf jedenfall weiterempfehlen. Top Gerät
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator
Oui, je recommande ce produit
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Kathi1965
18/09/2013
Deutschland
Einfach, effektiv, sehr gute Größe.
Der Sterilisator ist einfach zu bedienen, groß genug und sehr praktisch, da man die mitgelieferten Korbeinsätze einfach vor der Sterilisation in die Spülmaschine packen kann. Sehr empfehlenswert!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator
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robertaporceddu85
27/01/2017
Italia
Ultraveloce
Come per lo scaldabiberon, ho acquistato questo prodotto perché col primo figlio non lo avevo e facevo alla vecchia maniera, cioè bollire l'acqua e sterilizzare per 5 minuti per un totale di più di mezz'ora. Con questo prodotto il tempo di sterilizzazione si riduce a soli 8 minuti e contemporaneamente si possono sterilizzare più biberon e vasetti..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.