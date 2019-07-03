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Arrêté
Ajoutez de l’eau, disposez les éléments et placez au micro-ondes pendant 2 minutes. 2 minutes pour un micro-ondes de 1 100-1 850 W, 4 minutes pour un micro-ondes de 850-1 000 W, 6 minutes pour un micro-ondes de 500-850 W.
Rentre dans la plupart des micro-ondes. Pratique pour voyager.
4.7
sur 6
75
Avis
99%
recommandent ce produit
Giulia192
03/07/2019
Italia
Ottimo
In pochissimi minuti è tutto pronto da poter riutilizzare! Comodo per chi ha una vita frenetica e necessita di cose pratiche!
Cet avis concerne le produit SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde
Cet avis concerne le produit SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde
Mrsboswell
11/01/2018
United Kingdom
Easy to use and compact
This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
Oui, je recommande ce produit
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Helena
02/10/2013
United Kingdom
Quick and easy to use
One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.