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  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse

Arrêté

Philips AventTasse d'apprentissage Natural

SCF262/06

4.5
| (73) Avis | 94% recommandent ce produit
Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
Notre nouvelle tasse d'apprentissage Natural aide votre bébé à passer du biberon à sa première tasse. Grâce aux poignées ergonomiques, votre bébé peut tenir son biberon tout seul, tout en continuant à utiliser une tétine qui lui est familière.
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Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse

  • Natural

  • 150 ml

  • Tétine à débit moyen

  • 4 mois et plus

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.

Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

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Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.5

sur 6

73

Avis

94%

recommandent ce produit

1

02/11/2021

België

België

Baby oefent met plezier!

Ik heb dit product gekregen om uit te testen. Mijn baby is momenteel 6 maand oud. Hij was al een tijdje aan het experimenteren om zelf zijn flesje vast te houden. Dit ging wel voor kortere periodes, maar zelfstandig drinken ging nog niet. Dankzij deze oefenbeker heeft hij hier grote stappen ingezet. De handvaten liggen goed in zijn kleine handjes. Hij was er van de eerste keer mee weg. Hij heeft er veel plezier om nu zelfstandig te drinken. Verder is de drinkbeker van een heel goede kwaliteit, net zoals alle andere flesjes van Philips Avent. Het flesje is makkelijk schoon te maken en kan mee in de sterilisator. Wanneer je de ook andere flesjes van Philips Avent gebruikt, is de overstap naar dit flesje heel gemakkelijk. Je kan de handvaten dan ook gebruiken op de andere formaten van flesjes die je al hebt. Baby en ik zijn grote fan!

Avantages

Goede kwaliteit, goed aangepaste handvaten, bruikbaar op andere Philips Avent flesjes

Contre

Geen

Cet avis concerne le produit SCF262/06 Natural-oefenbeker

Cet avis concerne le produit SCF262/06 Natural-oefenbeker

30/10/2021

België

België

Topper

Goed product met een uitstekende kwaliteit!! Echt een aanrader

Avantages

Kwaliteit

Contre

Te klein

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF262/06 Natural-oefenbeker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF262/06 Natural-oefenbeker

26/10/2021

België

België

Top product

Het is echt een super goede oefenbeker om zelfstandig te leren drinken! Het is ook nog eens een voordeel dat hij kiet lekt. Ook niet als deze onderste boven gehouden wordt! Super handig om vast te houden met kleine handjes! Spenen zijn ook verwisselbaar!

Avantages

Lekt niet, handig in de handjes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF262/06 Natural-oefenbeker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF262/06 Natural-oefenbeker

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Cela crée une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit par des pleurs, de l'agitation, des gaz et des régurgitations.