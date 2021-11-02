Ik heb dit product gekregen om uit te testen. Mijn baby is momenteel 6 maand oud. Hij was al een tijdje aan het experimenteren om zelf zijn flesje vast te houden. Dit ging wel voor kortere periodes, maar zelfstandig drinken ging nog niet. Dankzij deze oefenbeker heeft hij hier grote stappen ingezet. De handvaten liggen goed in zijn kleine handjes. Hij was er van de eerste keer mee weg. Hij heeft er veel plezier om nu zelfstandig te drinken. Verder is de drinkbeker van een heel goede kwaliteit, net zoals alle andere flesjes van Philips Avent. Het flesje is makkelijk schoon te maken en kan mee in de sterilisator. Wanneer je de ook andere flesjes van Philips Avent gebruikt, is de overstap naar dit flesje heel gemakkelijk. Je kan de handvaten dan ook gebruiken op de andere formaten van flesjes die je al hebt. Baby en ik zijn grote fan!