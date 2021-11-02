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Arrêté
Natural
150 ml
Tétine à débit moyen
4 mois et plus
Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.
Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.
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4.5
sur 6
73
Avis
94%
recommandent ce produit
Emma88
02/11/2021
België
Partie de promotion
Baby oefent met plezier!
Ik heb dit product gekregen om uit te testen. Mijn baby is momenteel 6 maand oud. Hij was al een tijdje aan het experimenteren om zelf zijn flesje vast te houden. Dit ging wel voor kortere periodes, maar zelfstandig drinken ging nog niet. Dankzij deze oefenbeker heeft hij hier grote stappen ingezet. De handvaten liggen goed in zijn kleine handjes. Hij was er van de eerste keer mee weg. Hij heeft er veel plezier om nu zelfstandig te drinken. Verder is de drinkbeker van een heel goede kwaliteit, net zoals alle andere flesjes van Philips Avent. Het flesje is makkelijk schoon te maken en kan mee in de sterilisator. Wanneer je de ook andere flesjes van Philips Avent gebruikt, is de overstap naar dit flesje heel gemakkelijk. Je kan de handvaten dan ook gebruiken op de andere formaten van flesjes die je al hebt. Baby en ik zijn grote fan!
Avantages
Goede kwaliteit, goed aangepaste handvaten, bruikbaar op andere Philips Avent flesjes
Contre
Geen
Cet avis concerne le produit SCF262/06 Natural-oefenbeker
Cet avis concerne le produit SCF262/06 Natural-oefenbeker
GillesM
30/10/2021
België
Partie de promotion
Topper
Goed product met een uitstekende kwaliteit!! Echt een aanrader
Avantages
Kwaliteit
Contre
Te klein
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF262/06 Natural-oefenbeker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF262/06 Natural-oefenbeker
Tester21100
26/10/2021
België
Partie de promotion
Top product
Het is echt een super goede oefenbeker om zelfstandig te leren drinken! Het is ook nog eens een voordeel dat hij kiet lekt. Ook niet als deze onderste boven gehouden wordt! Super handig om vast te houden met kleine handjes! Spenen zijn ook verwisselbaar!
Avantages
Lekt niet, handig in de handjes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF262/06 Natural-oefenbeker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF262/06 Natural-oefenbeker
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Cela crée une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit par des pleurs, de l'agitation, des gaz et des régurgitations.