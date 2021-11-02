ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby

Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-oefenbeker

SCF262/06

4.5
| (73) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
Onze nieuwe Natural-oefenbeker maakt de overstap van een fles naar een beker gemakkelijker. Met de zachte grepen kan je baby de fles zelf vasthouden en ondertussen uit de bekende speen drinken.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby

  • Natural

  • 150 ml

  • Speen voor gemiddelde toevoer

  • 4m+

Zachte oefenhandvatten voor kleine handjes

Zachte oefenhandvatten voor kleine handjes

Met de oefenhandvatten kan je peuter de beker zelf vasthouden en zelfstandig drinken. Deze handvatten zijn gevormd voor kleine handjes en ze hebben bovendien rubber voor een stevige grip.

Antikrampjesventiel vermindert darmkrampjes en ongemak

Antikrampjesventiel vermindert darmkrampjes en ongemak

Antikrampjesventiel dat is ontworpen om de lucht uit de maag van je baby te houden en darmkrampjes en ongemak te verminderen.

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.5

van 5

73

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

1

02/11/2021

België

België

Baby oefent met plezier!

Ik heb dit product gekregen om uit te testen. Mijn baby is momenteel 6 maand oud. Hij was al een tijdje aan het experimenteren om zelf zijn flesje vast te houden. Dit ging wel voor kortere periodes, maar zelfstandig drinken ging nog niet. Dankzij deze oefenbeker heeft hij hier grote stappen ingezet. De handvaten liggen goed in zijn kleine handjes. Hij was er van de eerste keer mee weg. Hij heeft er veel plezier om nu zelfstandig te drinken. Verder is de drinkbeker van een heel goede kwaliteit, net zoals alle andere flesjes van Philips Avent. Het flesje is makkelijk schoon te maken en kan mee in de sterilisator. Wanneer je de ook andere flesjes van Philips Avent gebruikt, is de overstap naar dit flesje heel gemakkelijk. Je kan de handvaten dan ook gebruiken op de andere formaten van flesjes die je al hebt. Baby en ik zijn grote fan!

Voordelen

Goede kwaliteit, goed aangepaste handvaten, bruikbaar op andere Philips Avent flesjes

Nadelen

Geen

Deze review is gemaakt voor SCF262/06 Natural-oefenbeker

Deze review is gemaakt voor SCF262/06 Natural-oefenbeker

30/10/2021

België

België

Topper

Goed product met een uitstekende kwaliteit!! Echt een aanrader

Voordelen

Kwaliteit

Nadelen

Te klein

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF262/06 Natural-oefenbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF262/06 Natural-oefenbeker

26/10/2021

België

België

Top product

Het is echt een super goede oefenbeker om zelfstandig te leren drinken! Het is ook nog eens een voordeel dat hij kiet lekt. Ook niet als deze onderste boven gehouden wordt! Super handig om vast te houden met kleine handjes! Spenen zijn ook verwisselbaar!

Voordelen

Lekt niet, handig in de handjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF262/06 Natural-oefenbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF262/06 Natural-oefenbeker

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

  2. Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilen, winderigheid en spugen.