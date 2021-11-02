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Niet meer leverbaar
Natural
150 ml
Speen voor gemiddelde toevoer
4m+
Met de oefenhandvatten kan je peuter de beker zelf vasthouden en zelfstandig drinken. Deze handvatten zijn gevormd voor kleine handjes en ze hebben bovendien rubber voor een stevige grip.
Antikrampjesventiel dat is ontworpen om de lucht uit de maag van je baby te houden en darmkrampjes en ongemak te verminderen.
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4.5
van 5
73
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Emma88
02/11/2021
België
Onderdeel van promotie
Baby oefent met plezier!
Ik heb dit product gekregen om uit te testen. Mijn baby is momenteel 6 maand oud. Hij was al een tijdje aan het experimenteren om zelf zijn flesje vast te houden. Dit ging wel voor kortere periodes, maar zelfstandig drinken ging nog niet. Dankzij deze oefenbeker heeft hij hier grote stappen ingezet. De handvaten liggen goed in zijn kleine handjes. Hij was er van de eerste keer mee weg. Hij heeft er veel plezier om nu zelfstandig te drinken. Verder is de drinkbeker van een heel goede kwaliteit, net zoals alle andere flesjes van Philips Avent. Het flesje is makkelijk schoon te maken en kan mee in de sterilisator. Wanneer je de ook andere flesjes van Philips Avent gebruikt, is de overstap naar dit flesje heel gemakkelijk. Je kan de handvaten dan ook gebruiken op de andere formaten van flesjes die je al hebt. Baby en ik zijn grote fan!
Voordelen
Goede kwaliteit, goed aangepaste handvaten, bruikbaar op andere Philips Avent flesjes
Nadelen
Geen
Deze review is gemaakt voor SCF262/06 Natural-oefenbeker
Deze review is gemaakt voor SCF262/06 Natural-oefenbeker
GillesM
30/10/2021
België
Onderdeel van promotie
Topper
Goed product met een uitstekende kwaliteit!! Echt een aanrader
Voordelen
Kwaliteit
Nadelen
Te klein
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF262/06 Natural-oefenbeker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF262/06 Natural-oefenbeker
Tester21100
26/10/2021
België
Onderdeel van promotie
Top product
Het is echt een super goede oefenbeker om zelfstandig te leren drinken! Het is ook nog eens een voordeel dat hij kiet lekt. Ook niet als deze onderste boven gehouden wordt! Super handig om vast te houden met kleine handjes! Spenen zijn ook verwisselbaar!
Voordelen
Lekt niet, handig in de handjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF262/06 Natural-oefenbeker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF262/06 Natural-oefenbeker
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilen, winderigheid en spugen.