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Chauffe le lait en déplacement
Chauffe rapidement
Couvercle de protection du récipient
Chauffe également les petits pots
Fonctionnant sans électricité, ce chauffe-biberon peut vous accompagner partout où vous allez. L'eau bouillante dans la bouteille isotherme reste chaude jusqu'à 6 heures et peut servir à chauffer plusieurs biberons.
Le chauffe-biberon chauffe 180 ml de lait en seulement 2,5 minutes.*
Le couvercle verseur est conçu pour vous permettre de verser proprement lorsque vous êtes en déplacement. Il est doté de positions ouverte et fermée claires et est facile à nettoyer.
3.9
sur 6
43
Avis
82%
recommandent ce produit
Yoshi59
06/02/2017
France
Partie de promotion
Nomade
Ce chauffe biberon est idéal pour les sorties avec bébé .. il conserve la chaleur longtemps sans électricité. Biberons prêt rapidement environ 2 minutes..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF256 Chauffe-biberon de voyage
Oui, je recommande ce produit
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AnnickD
03/02/2017
France
Partie de promotion
Très bonne découverte
Simple d'utilisation et très pratique. Aucunes fuites, garde l'eau au chaud plus que les 6h indiquée. Invention au top et idéal pour les sorties. Il est précisé dans le manuel qu'il faut utiliser des biberons et pots AVENT mais fonctionne bien avec d'autres marques (dommage cette indication peu empêcher des parents à prendre ce produit si ils possèdes d'autres marques). La seul chose négative c'est le tableau d'indication de temps sur récipient, il aurait fallu le mettre en couleur ou noir, il n'est pas facile à lire même avec de bon yeux.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF256 Chauffe-biberon de voyage
Oui, je recommande ce produit
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grazi
02/02/2017
France
Partie de promotion
parfait
produit très pratique et très simple d'utilisation,il garde bien au chaud l'eau et permet donc de confectionner un biberon qui sera a température idéale,il ne prend pas de place,pas besoin de branchement,bref,a utiliser partout!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF256 Chauffe-biberon de voyage
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pour un biberon de 180 ml à 20 °C
Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent et les biberons de 60 ml ne peuvent pas être utilisés dans ce chauffe-biberon.