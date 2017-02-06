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  • Réchauffage partout et en toutes circonstances
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Philips AventChauffe-biberon de voyage

SCF256

3.9
| (43) Avis | 82% recommandent ce produit
Réchauffage partout et en toutes circonstances
Lorsque vous devez nourrir votre bébé en déplacement, ce chauffe-biberon vous permet de chauffer votre lait, quels que soient l'heure et l'endroit. L'eau dans la bouteille isotherme reste chaude pendant 6 heures, et les biberons peuvent être chauffés en 2,5 minutes.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Réchauffage partout et en toutes circonstances

  • Chauffe le lait en déplacement

  • Chauffe rapidement

  • Couvercle de protection du récipient

  • Chauffe également les petits pots

Chauffe-biberon isotherme pour du lait chaud en déplacement

Fonctionnant sans électricité, ce chauffe-biberon peut vous accompagner partout où vous allez. L'eau bouillante dans la bouteille isotherme reste chaude jusqu'à 6 heures et peut servir à chauffer plusieurs biberons.

Chauffe les biberons en seulement 2,5 minutes

Chauffe les biberons en seulement 2,5 minutes

Le chauffe-biberon chauffe 180 ml de lait en seulement 2,5 minutes.*

Couvercle verseur

Couvercle verseur

Le couvercle verseur est conçu pour vous permettre de verser proprement lorsque vous êtes en déplacement. Il est doté de positions ouverte et fermée claires et est facile à nettoyer.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 6

43

Avis

82%

recommandent ce produit

06/02/2017

France

France

Nomade

Ce chauffe biberon est idéal pour les sorties avec bébé .. il conserve la chaleur longtemps sans électricité. Biberons prêt rapidement environ 2 minutes..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF256 Chauffe-biberon de voyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF256 Chauffe-biberon de voyage

03/02/2017

France

France

Très bonne découverte

Simple d'utilisation et très pratique. Aucunes fuites, garde l'eau au chaud plus que les 6h indiquée. Invention au top et idéal pour les sorties. Il est précisé dans le manuel qu'il faut utiliser des biberons et pots AVENT mais fonctionne bien avec d'autres marques (dommage cette indication peu empêcher des parents à prendre ce produit si ils possèdes d'autres marques). La seul chose négative c'est le tableau d'indication de temps sur récipient, il aurait fallu le mettre en couleur ou noir, il n'est pas facile à lire même avec de bon yeux.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF256 Chauffe-biberon de voyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF256 Chauffe-biberon de voyage

02/02/2017

France

France

parfait

produit très pratique et très simple d'utilisation,il garde bien au chaud l'eau et permet donc de confectionner un biberon qui sera a température idéale,il ne prend pas de place,pas besoin de branchement,bref,a utiliser partout!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF256 Chauffe-biberon de voyage

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Pour un biberon de 180 ml à 20 °C

  2. Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent et les biberons de 60 ml ne peuvent pas être utilisés dans ce chauffe-biberon.