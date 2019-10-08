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  • Overal en altijd snel opwarmen

Philips AventFlessenwarmer voor onderweg

SCF256

3.9
| (43) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan
Overal en altijd snel opwarmen
Voor die momenten waarop je je baby onderweg moet voeden; met deze flessenwarmer kun je altijd en overal je melk verwarmen. Gekookt water blijft in de thermische fles tot wel 6 uur warm en flessen kunnen binnen 2,5 minuut worden opgewarmd.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Overal en altijd snel opwarmen

  • Verwarmt melk onderweg

  • Verwarmt snel

  • Beschermende bekerdeksel

  • Verwarmt ook babyvoeding

Fles verwarmen voor warme melk onderweg

Geen stroom nodig. Deze flessenwarmer kun je overal mee naartoe nemen. Gekookt water blijft in de thermische fles maximaal 6 uur warm en kan worden gebruikt om meerdere flessen tegelijk op te warmen.

Verwarm babyflessen in slechts 2,5 minuut

Verwarm babyflessen in slechts 2,5 minuut

De flessenwarmer verwarmt 180 ml melk in slechts 2,5 minuut*.

Handig schenkdeksel

Handig schenkdeksel

Het handige schenkdeksel is ontworpen zodat je onderweg niets morst. De posities voor openen en sluiten zijn duidelijk en het deksel is gemakkelijk schoon te maken.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

43

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

08/10/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr empfehlenswert

Eines der besten Geschenke das wir zur Geburt unseres ersten Kindes bekommen haben. Wir benutzen seit Monaten täglich und würden es immer wieder kaufen. Praktisch auch neben dem Bett.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

21/05/2019

Deutschland

Deutschland

Nur zu empfehlen

Ich würde es jeder Zeit wieder kaufen. Hält super lange warm

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

06/08/2017

Deutschland

Deutschland

Super praktisch

Ich finde den Flaschenwärmer für unterwegs super praktisch und nehme ihn oft her. Das Wasser bleibt gut heiß und man ist damit komplett unabhängig, wenn das Fläschchen schnell erwärmt werden muss - kein lästiges nach heißem Wasser fragen im Restaurant.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Geldt voor een fles van 180 ml van 20 ºC

  2. Philips Avent-moedermelkzakken en -flessen van 60 ml kunnen niet in deze flessenwarmer worden gebruikt.