Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Verwarmt melk onderweg
Verwarmt snel
Beschermende bekerdeksel
Verwarmt ook babyvoeding
Geen stroom nodig. Deze flessenwarmer kun je overal mee naartoe nemen. Gekookt water blijft in de thermische fles maximaal 6 uur warm en kan worden gebruikt om meerdere flessen tegelijk op te warmen.
De flessenwarmer verwarmt 180 ml melk in slechts 2,5 minuut*.
Het handige schenkdeksel is ontworpen zodat je onderweg niets morst. De posities voor openen en sluiten zijn duidelijk en het deksel is gemakkelijk schoon te maken.
3.9
van 5
43
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
Knutenpaul
08/10/2019
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Eines der besten Geschenke das wir zur Geburt unseres ersten Kindes bekommen haben. Wir benutzen seit Monaten täglich und würden es immer wieder kaufen. Praktisch auch neben dem Bett.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Natti
21/05/2019
Deutschland
Nur zu empfehlen
Ich würde es jeder Zeit wieder kaufen. Hält super lange warm
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
FlyingBee
06/08/2017
Deutschland
Super praktisch
Ich finde den Flaschenwärmer für unterwegs super praktisch und nehme ihn oft her. Das Wasser bleibt gut heiß und man ist damit komplett unabhängig, wenn das Fläschchen schnell erwärmt werden muss - kein lästiges nach heißem Wasser fragen im Restaurant.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Geldt voor een fles van 180 ml van 20 ºC
Philips Avent-moedermelkzakken en -flessen van 60 ml kunnen niet in deze flessenwarmer worden gebruikt.