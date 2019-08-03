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Arrêté

Philips AventSucettes aérées

SCF186/25

4.4
| (37) Avis | 88% recommandent ce produit
Accompagne le développement de votre enfant
La sucette Philips Avent 18 mois et + vous accompagne dans le développement de votre enfant et dans l'évolution de ses besoins. Sa téterelle résistant aux mordillements respecte ses dents et ses gencives tout en l'apaisant. Différentes décorations et couleurs sont disponibles.
Voir tous les avantages

Téterelle résistant aux mordillements

Accompagne le développement de votre enfant

  • Téterelle résistant aux mordillements

  • 18 mois et +

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Téterelle résistant aux mordillements

Téterelle résistant aux mordillements

La téterelle résistant aux mordillements de cette sucette est spécialement conçue pour les bébés plus âgés.*

Les aérations supplémentaires permettent à la peau de bébé de respirer

Les aérations supplémentaires permettent à la peau de bébé de respirer

Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.4

sur 6

37

Avis

88%

recommandent ce produit

3

03/08/2019

Deutschland

Deutschland

Avent Schnuller

Wir, und auch alle unsere Freunde, nutzen die Avent Schnuller in allen Größen für unsere Kinder. Sie sind aus dem Alltag nicht wegzudenken und wir sind sehr zufrieden. Allerdings muss man sagen, dass wir ziemlich enttäuscht sind von dem Design. Andere Firmen haben gerade deutlich süßere Motive. Vor allem bei den Größen ab 8 Monaten ist fast nichts schönes bei den Freeflow Schnullern dabei.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF186/24 Freeflow Schnuller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF186/24 Freeflow Schnuller

31/08/2019

Italia

Italia

Il prodotto piace a mia figlia

Mia figlia ha usato veramente poco il ciuccio, ho provato varie marche ma lo teneva un po' e poi lo lasciava in giro, invece con questo si trova benissimo. È lei a prenderlo e a usarlo. Resiste bene ai denti e agli urti

Avantages

Resistente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF186/25 Succhietti Airflow

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF186/25 Succhietti Airflow

20/08/2019

Italia

Italia

Succhietti Airflow

Ottimi succhietti in materiale resistente e anatomico. Adatti per bambini dai 18 mesi i su. Consigliato.

Avantages

Anatomia tettarella e resistenza

Contre

Nessuno

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF186/25 Succhietti Airflow

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF186/25 Succhietti Airflow

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  1. N°1 mondial des sucettes

  2. Cette sucette ne doit pas être utilisée comme anneau de dentition. Résiste aux mordillements occasionnels.

  3. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  4. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  5. Fabricant de l'année 2014