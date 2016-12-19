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Niet meer leverbaar
De bijtvaste speen is speciaal ontworpen voor oudere baby's.*
Huid moet ademen, vooral die van je kleintje. Ons schildje heeft 6 luchtgaten voor betere luchtcirculatie, ontworpen om huidirritatie te verminderen.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*
4.4
van 5
37
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
mumoftwo
19/12/2016
United Kingdom
fun design
still use for my daughter at night and we both really like the designs.
Deze review is gemaakt voor SCF186/23 Freeflow soothers
Deze review is gemaakt voor SCF186/23 Freeflow soothers
Dadweaningtoddler
16/12/2016
United Kingdom
Daughter still likes for sleeping
My daughrter still finds these very comfortable and helps her sleep
Deze review is gemaakt voor SCF186/23 Freeflow soothers
Deze review is gemaakt voor SCF186/23 Freeflow soothers
Corazon
03/08/2019
Deutschland
Avent Schnuller
Wir, und auch alle unsere Freunde, nutzen die Avent Schnuller in allen Größen für unsere Kinder. Sie sind aus dem Alltag nicht wegzudenken und wir sind sehr zufrieden. Allerdings muss man sagen, dass wir ziemlich enttäuscht sind von dem Design. Andere Firmen haben gerade deutlich süßere Motive. Vor allem bei den Größen ab 8 Monaten ist fast nichts schönes bei den Freeflow Schnullern dabei.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF186/24 Freeflow Schnuller
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF186/24 Freeflow Schnuller