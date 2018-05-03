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Arrêté
0-3 mois
0 % BPA (bisphénol A)
La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.
Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.
Assure l'hygiène des tétines stérilisées.
4.6
sur 6
42
Avis
90%
recommandent ce produit
Lisa34
03/05/2018
France
Sucettes parfaite
Mon bébé adore ces sucettes, Elles sont jolies et aérée donc je suis ravie de ce produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/18 Sucettes Décorées - Lot de 2
Oui, je recommande ce produit
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Denise
13/09/2019
Deutschland
Die besten Schnuller
Wir benutzen seit Geburt an die Schnuller von Avent! Meine Tochter hat sie sofort angenommen! Sie ist nun 12 Monate und wir nutzen immer noch die 0-6 Monate Schnuller da die Brustwarze ja auch nicht größer wird :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/00 Freeflow Schnuller
Oui, je recommande ce produit
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Beccschen1209
06/11/2014
Deutschland
Dieses Produkt kann man einfach weiter empfehlen
mein Sohn ist total begeistert von den Avent Beruhigungssauger. Hat von Geburt an nur die genommen, andere hatten keine Chance. Nur Schade das es nur bis zur Altersstufe 6-18 Monate geht. Er wird jetzt dann 2 Jahre alt und ganz ohne Schnuller geht es leider noch nicht. Ist ein kleiner Minuspunkt aber sonst kann ich dieses Produkt nur weiter empfehlen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/22 Freeflow Schnuller
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/22 Freeflow Schnuller
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.
9 bébés sur 10 acceptent la sucette Philips Avent (test en ligne réalisé auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012)