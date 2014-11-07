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Arrêté
Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
La sucette classique Philips Avent vous aide à répondre au besoin de réconfort de votre bébé 24 heures sur 24. Disponible en différentes couleurs, notre téterelle orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.
Pour un confort essentiel
0-6 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
JaneDoe
07/11/2014
Deutschland
Acheteur vérifié
Toller Schnuller!
Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF170/19 Classic pacifier
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF170/19 Classic pacifier
gum92
05/10/2011
France
beau design et discrète
pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF170/19 Sucette classique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF170/19 Sucette classique
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
N°1 mondial des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Fabricant de l'année 2014
Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012