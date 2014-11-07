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  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby

Niet meer leverbaar

Philips AventClassic-fopspeen

SCF170/20

4.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby

Je baby voelt zich de hele dag getroost en tevreden met de Philips Avent Classic-fopspeen. Onze orthodontische, samenknijpbare speen is verkrijgbaar in verschillende kleuren en is ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.

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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Fopspeen met stijlvol ontwerp en kristalhelder uiterlijk.

Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby

  • Voor essentieel comfort

  • 0-6 maanden

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 2 stuks

9 van de 10 baby's accepteren onze fopspenen*

9 van de 10 baby's accepteren onze fopspenen*

Baby's weten wat ze fijn vinden. We vroegen moeders hoe hun kleintjes reageren op Philips Avent-spenen en 9 van de 10 Baby's accepteren onze fopspenen.*

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*

Technische specificaties

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Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

07/11/2014

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Toller Schnuller!

Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF170/19 Classic pacifier

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF170/19 Classic pacifier

05/10/2011

France

France

beau design et discrète

pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF170/19 Sucette classique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF170/19 Sucette classique

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

  2. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen

  3. Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase

  4. Fabrikant van het jaar 2014

  5. Online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk 2012