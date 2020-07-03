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Arrêté
SCF135/18
3 doses
La partie intérieure peut être retirée pour que l'article soit transformé en petite tasse pratique
Le doseur de lait en poudre Philips Avent contient 3 doses prémesurées, ce qui en fait l'accessoire idéal pour vos sorties.
Toutes les pièces peuvent être stérilisées, peuvent être utilisées au four à micro-ondes et sont lavables au lave-vaisselle pour un nettoyage rapide et facile
3.8
sur 6
30
Avis
Stephanie A.
03/07/2020
France
Excellent produit
Je met un 5/5 car pratique utile et durable dans le temps. Je l ai utilisé pour mes 2 garçons et j en avait acheter 4 pour pouvoir toujours etre au taquet niveau Biberon même la nuit. Merci Avent et Phillips
Avantages
Pratique et super lavable...
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF135/06 Doseur de lait en poudre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF135/06 Doseur de lait en poudre
Corry2711
26/05/2019
Deutschland
Super Milchpulver/Getreidebehälter für unterwegs
Sehr gutes praktisches Gefäß zum mitnehme von angemessenen Milchpulver-, bzw. Getreidebreiportionen. Man muss alles aus den Kammern nur in die angemessene Menge Wasser schütten und fertig.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF135/06 Milchpulverspender
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF135/06 Milchpulverspender
ralu75
15/05/2014
Deutschland
sehr gut,sehr praktisch für unterwegs
sehr gut, nur zu empfehlen für alle Eltern,einfach zu reinigen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF135/06 Milchpulverspender
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF135/06 Milchpulverspender