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Arrêté

Philips AventDoseur de lait en poudre

SCF135/18

3.8
| (30) Avis
Idéal en voyage
Cette unité contient 3 portions mesurées de lait en poudre dans des compartiments séparés. Il suffit de verser la poudre dans le biberon d'eau préalablement bouillie. Les sections intérieures s'enlèvent pour faire un bol ou un contenant.
Voir tous les avantages

Sans BPA

Idéal en voyage

  • 3 doses

La partie intérieure peut être retirée

La partie intérieure peut être retirée

La partie intérieure peut être retirée pour que l'article soit transformé en petite tasse pratique

Peut contenir assez de poudre pour trois préparations de 260 ml (9 oz)

Peut contenir assez de poudre pour trois préparations de 260 ml (9 oz)

Le doseur de lait en poudre Philips Avent contient 3 doses prémesurées, ce qui en fait l'accessoire idéal pour vos sorties.

Doseur pouvant être stérilisé, réchauffable au four à micro-ondes et lavable au lave-vaisselle

Toutes les pièces peuvent être stérilisées, peuvent être utilisées au four à micro-ondes et sont lavables au lave-vaisselle pour un nettoyage rapide et facile

Spécificités Techniques

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3.8

sur 6

30

Avis

3

03/07/2020

France

France

Excellent produit

Je met un 5/5 car pratique utile et durable dans le temps. Je l ai utilisé pour mes 2 garçons et j en avait acheter 4 pour pouvoir toujours etre au taquet niveau Biberon même la nuit. Merci Avent et Phillips

Avantages

Pratique et super lavable...

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF135/06 Doseur de lait en poudre

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26/05/2019

Deutschland

Deutschland

Super Milchpulver/Getreidebehälter für unterwegs

Sehr gutes praktisches Gefäß zum mitnehme von angemessenen Milchpulver-, bzw. Getreidebreiportionen. Man muss alles aus den Kammern nur in die angemessene Menge Wasser schütten und fertig.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF135/06 Milchpulverspender

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15/05/2014

Deutschland

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sehr gut,sehr praktisch für unterwegs

sehr gut, nur zu empfehlen für alle Eltern,einfach zu reinigen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF135/06 Milchpulverspender

Oui, je recommande ce produit

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