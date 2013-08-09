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Niet meer leverbaar
SCF135/18
3 doseringen
Het binnenste gedeelte kan worden verwijderd voor gebruik als handige snackkom
De Philips Avent-reisbox voor melkpoeder is geschikt voor 3 vooraf afgemeten doseringen melkpoeder - ideaal voor onderweg
Alle onderdelen kunnen worden gesteriliseerd en zijn magnetron- en vaatwasmachinebestendig en daardoor snel en eenvoudig schoon te maken
3.8
van 5
30
Reviews & awards
lindab
09/08/2013
Nederland
Handig multifunctioneel
Mooie doseerpot voor flesvoeding. Ook heel handig: Als de flesvoeding klaar is kun je het drievaks cupje er uit halen en kun je bv fruit meenemen voor je kindje! Geen schroefdopjes, kan dus ook niet 'lam' gedraaid worden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Reisbox voor melkpoeder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Reisbox voor melkpoeder
Paulinka0512
26/11/2017
United Kingdom
perfect for feeding
The size of individual container is perfect for the purpose. I'm so pleased that It really helped me at night time when there is no time to do it when baby's crying for milk. Easy clean and put together and very easy to dispense powder.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Lisa22
04/07/2017
United Kingdom
Brilliant
So easy to use compact and very usefull would highly recommend
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go