Sucette légère pour nouveau-nés, sûre jusqu'à 6 mois

Notre sucette nouveau-né a été pensée pour s'adapter aux bouches et visages des tout-petits. Avec sa conception légère et sans anneau, c'est une première sucette idéale qui convient aux bébés jusqu'à 6 mois. La forme et la taille de la tétine aident votre bébé à passer facilement aux gammes de sucettes ultra air et ultra-douce Philips Avent, afin de répondre à ses besoins naturels de tétée.