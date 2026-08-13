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Niet meer leverbaar
SCF075/00
Ontworpen voor pasgeborenen
Orthodontisch en BPA-vrij
Bulk
0-2 m
Onze speen voor pasgeborenen is speciaal ontworpen voor kleine mondjes en gezichtjes. Dankzij het lichte design zonder ringen is dit de ideale eerste fopspeen voor baby's tot 6 maanden oud. De vorm en grootte van de speen helpen je baby bij een moeiteloze overgang naar onze Philips Avent Ultra Air- en Ultra Soft-fopspenen, zodat altijd aan de natuurlijke zuigbehoeften wordt voldaan.
Op onze vraag hoe hun kleintje reageert op onze siliconenspenen met textuur, gaf gemiddeld 98% van de ouders aan dat hun kleintje de Philips Avent ultra-fopspeen accepteert.
Onze orthodontische, symmetrische, zachte siliconenspenen zijn ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.
Recensies
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Uit een Amerikaanse consumententest van 2023 blijkt dat de getextureerde Philips Avent-speen die in onze Ultra-spenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201)
Vervang om hygiënische redenen fopspenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt