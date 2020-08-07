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Arrêté
SCF053/17
1 biberon
240 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +
La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.
3.4
sur 6
60
Avis
Tiffany974
07/08/2020
France
Partie de promotion
Biberon très satisfait
J’adore ces biberons, ils sont très pratique ne donne pas de colique. On la forme du mamelons, moi qui est allaité ma fille n’as pas eu de problème à s’adapter a la tétine. Je le recommande.
Avantages
Tétine spéciale
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF053/17 Biberon en verre Natural
Oui, je recommande ce produit
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Ludiglrt
11/11/2019
France
Partie de promotion
Excellent ! Je le recommande fortement
Je recommande fortement ce biberon car il a une bonne prise en main, facile à nettoyer et surtout il évite que mon petit bout avale de l’air ainsi il évite le reflux ce qui est très appréciable pour la digestion de mon bébé. Je le recommande fortement à toutes les mamans
Avantages
Évite le reflux gastrique
Contre
Il n’ai pas assez grand
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF053/17 Biberon en verre Natural
Oui, je recommande ce produit
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Melo30
03/11/2019
France
Partie de promotion
Super produit je recommande
Pas de confusion pour un bébé allaité , produit qui inspire confiance et qualité. Je suis ravie et mon fils aussi
Avantages
Qualité
Contre
Peut être fragile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF053/17 Biberon en verre Natural
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.