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  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Niet meer leverbaar

Philips AventGlazen Natural-babyfles

SCF053/17

3.4
| (60) Reviews & awards
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze Natural-fles met ultrazachte speen lijkt meer op de borst. De brede, borstvormige speen met flexibel, spiraalvormig design en comfortkussentjes voor natuurlijk aanleggen zorgt dat borst- en flesvoeding gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Compatibele producten
Refurbished snelle-flessenwarmer

Refurbished snelle-flessenwarmer

SCF355/00R1

Op een natuurlijke manier aanleggen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • 1 fles

  • 240 ml

  • Speen voor langzame toevoer

  • 1m+

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.4

van 5

60

Reviews & awards

19/06/2020

Nederland

Nederland

Fijne fles

Hele fijne fles makkelijk schoon te maken Aanrader Bezorging was gelijk volgende dag binnen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF053/17 Glazen Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF053/17 Glazen Natural-babyfles

13/06/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden

Ich bin von der Babyflasche begeistert. Dadurch das sie aus Glas ist braucht man keine Angst vor Weichmachern zu haben. Die Flasche ist langlebig und lässt sich einfach reinigen. Was auch gut ist, ist der Sauger mit langsamem Nahrungsfluss so kann sich das Baby nicht verschlucken und man braucht keine Angst zu haben. Ich kann die Flasche jedem Baby ab dem 1. Monat empfehlen

Voordelen

Glas Flasche, Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

28/05/2020

Deutschland

Deutschland

Super Produkt

Diese Flasche hat mich voll und ganz überzeugt. Ich bin mit diesem Produkt voll zufrieden.

Voordelen

funktioniert bestens

Nadelen

keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

  2. Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.