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Niet meer leverbaar
SCF053/17
1 fles
240 ml
Speen voor langzame toevoer
1m+
De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.
3.4
van 5
60
Reviews & awards
Feci
19/06/2020
Nederland
Fijne fles
Hele fijne fles makkelijk schoon te maken Aanrader Bezorging was gelijk volgende dag binnen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF053/17 Glazen Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF053/17 Glazen Natural-babyfles
Blondii90
13/06/2020
Deutschland
Onderdeel van promotie
Sehr zufrieden
Ich bin von der Babyflasche begeistert. Dadurch das sie aus Glas ist braucht man keine Angst vor Weichmachern zu haben. Die Flasche ist langlebig und lässt sich einfach reinigen. Was auch gut ist, ist der Sauger mit langsamem Nahrungsfluss so kann sich das Baby nicht verschlucken und man braucht keine Angst zu haben. Ich kann die Flasche jedem Baby ab dem 1. Monat empfehlen
Voordelen
Glas Flasche, Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Betsy11
28/05/2020
Deutschland
Onderdeel van promotie
Super Produkt
Diese Flasche hat mich voll und ganz überzeugt. Ich bin mit diesem Produkt voll zufrieden.
Voordelen
funktioniert bestens
Nadelen
keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
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