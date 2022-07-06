Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
2 biberons
260 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.
Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.
4.7
sur 6
298
Avis
96%
recommandent ce produit
Minisam
06/07/2022
France
Acheteur vérifié
Pratique et simple
Facile d'utilisation, bébé le tien facilement grâce à sa forme, le nettoyage et la stérilisation son juste rapide. Ce biberon est un régale à utiliser.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF033/27 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF033/27 Biberon Natural
Joy44
05/01/2021
France
Parfait pour l'allaitement mixte
Ce biberon est très bien accepté par mon bébé, il passe de celui-ci au sein sans difficulté.
Avantages
Pratique, facile d'utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF070/21 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF070/21 Biberon Natural
Anais59285
11/09/2019
France
Acheteur vérifié
Bon produit
Biberon apprécié par mon petit garçon depuis sa naissance. Forme agréable tiens bien en main tétine agréable et confortable pour bébé
Avantages
Forme prix matière
Contre
Graduation sur celui là
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF070/24 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF070/24 Biberon Natural
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.