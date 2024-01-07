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  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-babyfles

SCF033/27

4.7
| (298) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze Natural-fles met ultrazachte speen lijkt meer op de borst. De brede, borstvormige speen met flexibel, spiraalvormig design en comfortkussentjes voor natuurlijk aanleggen zorgt dat borst- en flesvoeding gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Compatibele producten
Refurbished snelle-flessenwarmer

Refurbished snelle-flessenwarmer

SCF355/00R1

Op een natuurlijke manier aanleggen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • 2 flessen

  • 260 ml

  • Speen voor langzame toevoer

  • 1m+

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.7

van 5

298

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

07/01/2024

België

België

jammer dat deze niet meer gemaakt worden

Zoontje van 5 maand neemt enkel deze papflessen. Na navraag in winkel hoorde ik dat deze niet meer gemaakt worden. Hij weigert de nieuwe flessen. Jammer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF033/15 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF033/15 Natural-babyfles

11/06/2019

Nederland

Nederland

super fles

voor een moeder die geen borstvoeding geeft is de nieuwe avent fles een uitkomst..de speen is net een borst...super fles

Voordelen

handig met vast houden makkelijk schoon te maken

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF033/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF033/17 Natural-babyfles

07/06/2019

Nederland

Nederland

Top fles!

Onze dochter wil alleen maar uit een Avent fles drinken naast borstvoeding, met deze fles boert ze minder. Wij willen geen andere meer!

Voordelen

Grote fles, ze krijgt niet in een keer teveel binnen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF033/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF033/17 Natural-babyfles

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

  2. Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.