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Arrêté
1 biberon
125 ml
Tétine à débit nouveau-né
0 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.
Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.
4.8
sur 6
136
Avis
99%
recommandent ce produit
Missucrette
25/11/2020
France
Partie de promotion
Satisfaite
Débit parfait Pratique pour le nettoyage Texturé au niveau de la tétine.
Avantages
Nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF030/17 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
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Sarahmett
12/11/2020
France
Partie de promotion
Super biberon très apprécié par mon bébé
Très bon produit que je recommande aux mamans. Léger, facile à donner et à laver et apprécié par bébé en allaitement mixte.
Avantages
Taille, tétine, esthétique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF030/17 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
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Celine74
10/11/2020
France
Partie de promotion
Parfait
Bonne prise en main. Tétine adaptée à la morphologie de la bouche de bébé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF030/17 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
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0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.