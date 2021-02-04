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Niet meer leverbaar
1 fles
125 ml
Speen voor pasgeboren baby's
0m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.
Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.
4.8
van 5
136
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
Cindy223
04/02/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne fles makkelijk in gebruik
Zeer fijne fles. Makkelijk in gebruik. De fles wordt ook makkelijk geaccepteerd icm borstvoeding. En dat bevalt eigenlijk nog het beste.
Voordelen
Makkelijk in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF030/17 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF030/17 Natural-babyfles
MrGroom
04/02/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
fijn flesje!
Dit is een prima flesje voor een jong baby'tje. Mijn dochter wende erg snel aan de fles, waarschijnlijk omdat de speen erg zacht is. Wellicht kan er op te merken zijn dat 125 ml op ten duur te klein zal zijn, maar het heeft ook zijn voordelen: het neemt minder ruimte in beslag in de tas. Door de brede half is de fles goed schoon te maken en bij twijfel of de speen nog schoon genoeg is, is ook de speen te vervangen.
Voordelen
brede hals, makkelijk schoon te maken, speen is te vervangen, zachte speen
Nadelen
125 ml zal op ten duur te klein zijn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF030/17 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF030/17 Natural-babyfles
Huispappa
09/03/2020
Nederland
Onderdeel van promotie
Kindje drinkt en ligt comfortabel
Als vader vind ik dit een prettige fles. Mijn kind drinkt rustig en kalm. De grote speen imiteert een warme tepel, dus het kindje zal zich lekker geborgen voelen. De speen is wat harder dan bij het vorige model, ook dit is een mooie natuurlijke imitatie.
Voordelen
Ontwerp van speen.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF030/27 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF030/27 Natural-babyfles
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
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