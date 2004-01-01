Termes recherchés

      Avent Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

      SCD974/26

      Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

      Suivi du sommeil et de la respiration sans fil

      Suivi du sommeil et de la respiration sans fil

      Consultez instantanément l'état du sommeil et de la respiration de votre bébé sans avoir besoin d'un accessoire supplémentaire. Notre technologie de suivi sans fil analyse des millions de pixels par seconde pour repérer les moindres mouvements. Elle traduit ensuite ces données sur l'état du sommeil et de la respiration de votre enfant. Plus de sérénité pour vous et plus de confort pour votre bébé.

      Vision ultra-claire, de jour comme de nuit, avec ou sans Wi-Fi

      Vision ultra-claire, de jour comme de nuit, avec ou sans Wi-Fi

      Notre unité parents avec écran HD de 5 pouces vous permet de garder un œil sur votre enfant à la maison tout en vaquant à vos occupations. Passez facilement de l'intérieur à l'extérieur grâce à une portée élevée de 400 m* et à une connexion stable qui fonctionne avec ou sans Wi-Fi. Bénéficiez de vidéos claires de jour comme de nuit et de mises à jour en temps réel sur l'état du sommeil de votre bébé. Tout ce dont vous avez besoin pour vous rassurer.

      Protège la vie privée de votre famille

      Protège la vie privée de votre famille

      Sachez que votre connexion est totalement privée grâce à notre système Secure Connect. Ce dernier utilise plusieurs liaisons cryptées entre l'unité-bébé, l'unité-parents et l'application afin de protéger l'ensemble des données et des images.

      Vous aide à interpréter les pleurs de votre bébé

      Vous aide à interpréter les pleurs de votre bébé

      Vous voulez savoir si votre bébé est fatigué, s'il a des gaz, s'il a faim, s'il n'est pas à l'aise ou s'il est énervé ? Notre écoute-bébé détecte et interprète ses pleurs à l'aide d'un algorithme scientifiquement prouvé. Vous bénéficierez d'un accès gratuit à l'application pendant les 3 premiers mois**, qui vous apportera une aide supplémentaire à portée de main pendant cette période émotionnellement intense qu'est l'arrivée d'un nouveau-né.

      Surveillez votre bébé où que vous soyez pour une plus grande tranquillité d'esprit

      Surveillez votre bébé où que vous soyez pour une plus grande tranquillité d'esprit

      À la maison ou ailleurs, notre application Baby Monitor+ vous permet de vous connecter instantanément à la chambre de votre bébé pour voir comment il se porte. Vous pouvez l'observer en vidéo HD, surveiller son sommeil et sa respiration, et obtenir de l'aide pour interpréter ses pleurs.

      Assistez à chaque mouvement, entendez chaque rire

      Assistez à chaque mouvement, entendez chaque rire

      Profitez d'une vue ultra claire de votre bébé jour et nuit grâce à la caméra Full HD de notre unité bébé avec vision nocturne. Que vous soyez au travail ou dans votre lit à minuit, vous pourrez toujours voir les moindres mouvements de votre bébé.

      Comprenez le rythme de sommeil de votre bébé

      Comprenez le rythme de sommeil de votre bébé

      Notre écoute-bébé premium enregistre automatiquement toutes les périodes de sommeil de votre bébé, générant ainsi des informations et vous permettant de mieux comprendre ses phases de sommeil et ses périodes d'éveil. Grâce aux graphiques pratiques qui présentent les données de sommeil recueillies au cours des 30 derniers jours, vous pourrez identifier les régressions du sommeil et les autres changements dans les habitudes de sommeil de votre bébé.

      Réconfort assuré par des berceuses, des bruits blancs et des morceaux apaisants

      Réconfort assuré par des berceuses, des bruits blancs et des morceaux apaisants

      Réconfortez votre enfant avec des morceaux paisibles, des sons naturels apaisants ou des bruits blancs. Des chants d'oiseaux du jardin aux berceuses classiques, en passant par vos propres enregistrements vocaux, notre écoute-bébé contient tous les sons dont vous avez besoin pour bercer votre bébé en douceur jusqu'à ce qu'il s'endorme.

      Créez une atmosphère propice au sommeil

      Créez une atmosphère propice au sommeil

      Notre unité-bébé est dotée d'une veilleuse intégrée et d'un thermomètre pour chambre afin de s'assurer que la pièce offre un environnement idéal. Vous pouvez facilement contrôler la veilleuse à l'aide de l'unité-parents ou de l'application. De plus, si la pièce devient trop chaude ou trop froide, vous recevrez des notifications personnalisées.

      Parlez et écoutez votre bébé en même temps

      Parlez et écoutez votre bébé en même temps

      Utilisez votre voix pour apaiser votre enfant tout en l'écoutant. Notre fonction de réponse à bébé permet de le réconforter facilement sans rentrer dans la pièce.

      Surveillance sans recharge jusqu'à 12 heures***

      Surveillance sans recharge jusqu'à 12 heures***

      Notre unité-parents rechargeable offre jusqu'à 12 heures d'autonomie*** pour une surveillance nuit et jour adaptée à votre routine.

