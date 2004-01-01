Zoektermen
Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor
Je ziet meteen de slaap- en ademhalingsstatus zonder dat je een extra accessoire nodig hebt. Onze trackingtechnologie zonder aanvullend draagbaar apparaat analyseert miljoenen pixels per seconde om zelfs de kleinste bewegingen te signaleren. Daarna worden gegevens omgezet in updates van de slaapstatus en ademhalingssnelheid. Dat betekent meer gemoedsrust voor jou en meer comfort voor je baby.
Met onze ouderunit met 5-inch HD-scherm kun je thuis een oogje in het zeil houden en je dagelijkse dingen doen. Schakel eenvoudig tussen binnen en buiten dankzij het ruime bereik van 400 m* en een stabiele verbinding die zelfs zonder Wi-Fi werkt. Bekijk dag en nacht heldere video's en ontvang in realtime updates van de slaapstatus. Alles wat je nodig hebt om ontspannen te kunnen rusten.
Weet dat je verbinding volledig privé is dankzij ons Secure Connect System. Het maakt gebruik van meerdere gecodeerde koppelingen tussen de babyunit, de ouderunit en de app, zodat alle gegevens en beelden beschermd zijn.
Wil je weten of je baby moe, winderig of hongerig is, zich ongemakkelijk of geïrriteerd voelt? Onze monitor signaleert en vertaalt het huilen met behulp van een wetenschappelijk bewezen algoritme. Je krijgt de eerste 3 maanden** gratis toegang via de app, wat betekent dat je extra hulp krijgt in die eerste overrompelende fase na de geboorte van je baby.
Of je nu thuis of onderweg bent, onze Babyfoon+-app vormt een directe verbinding met de slaapkamer van je baby, zodat je voortdurend op de hoogte blijft. Bekijk je baby op HD-video, controleer de slaapstatus en ademhaling en krijg hulp om de manier van huilen te begrijpen.
Geniet dag en nacht van een glashelder beeld van je baby dankzij de Full HD-camera op onze babyunit met nachtzicht. Of je nu op je werk bent of midden in de nacht aan je baby denkt, je ziet zelfs de kleinste bewegingen.
Onze geavanceerde monitor registreert automatisch elk slaapje en helpt je beter inzicht te krijgen in de perioden van slapen en ontwaken. Dankzij de historische slaapstatistieken van de afgelopen 30 dagen in handige grafieken ben je ook op de hoogte van slaapregressies en andere veranderingen in het slaappatroon van je baby.
Je kleintje slaapt comfortabel in met rustige liedjes, natuurlijke rustgevende geluiden of witte ruis. Van vogelgezang in de tuin tot klassieke slaapliedjes en zelfs opnamen van je eigen stem, onze babyfoon heeft alle geluiden die je nodig hebt om je baby zoetjes in slaap te brengen.
Onze babyunit wordt geleverd met een ingebouwd nachtlampje en een kamerthermometer, om ervoor te zorgen dat de kamer er perfect uitziet en goed aanvoelt. Je kunt het nachtlampje eenvoudig bedienen met de ouderunit of de app. En als de kamer te warm of koud wordt, krijg je een persoonlijke melding.
Gebruik je eigen stem om je kleintje te kalmeren terwijl je tegelijkertijd luistert. Met onze terugspreekfunctie kun je je baby gemakkelijk troosten zonder de kamer binnen te komen.
Onze oplaadbare ouderunit biedt tot 12 uur gebruikstijd***, dus je kleintje in de gaten houden past gemakkelijk in je routine. Dag en nacht.
