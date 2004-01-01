Glashelder zicht, dag en nacht, zelfs zonder Wi-Fi

Met onze ouderunit met 5-inch HD-scherm kun je thuis een oogje in het zeil houden en je dagelijkse dingen doen. Schakel eenvoudig tussen binnen en buiten dankzij het ruime bereik van 400 m* en een stabiele verbinding die zelfs zonder Wi-Fi werkt. Bekijk dag en nacht heldere video's en ontvang in realtime updates van de slaapstatus. Alles wat je nodig hebt om ontspannen te kunnen rusten.