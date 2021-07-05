Termes recherchés

    Soyez rassuré(e), où que vous soyez

      Philips Avent Connected Écoute-bébé connecté

      SCD923/26

      Évaluation globale / 5
      Avis

      Soyez rassuré(e), où que vous soyez

      Gardez un œil sur votre bébé en toute sécurité, où que vous soyez, grâce à l'écoute-bébé connecté Philips Avent. Notre système de connexion sécurisée vous permet de toujours rester proche de votre bébé, et ce partout dans votre maison. Grâce à l'application Baby Monitor+, vous pouvez le surveiller où que vous soyez.

      Écoute-bébé connecté

      Soyez rassuré(e), où que vous soyez

      Gardez un œil sur votre bébé, à la maison et à l'extérieur

      • Caméra Full HD
      • Unité parents avec 12 heures d'autonomie
      • Système de connexion sécurisée
      • Connectez-vous via l'application Baby Monitor+
      Conçu pour vous permettre de maintenir le lien avec votre bébé

      Conçu pour vous permettre de maintenir le lien avec votre bébé

      Notre système de connexion sécurisé Secure Connect utilise plusieurs liaisons chiffrées entre l’unité bébé et l’unité parents et l’application. Pour une connexion sécurisée, privée et rassurante

      Caméra Full HD avec vision nocturne et zoom numérique

      Caméra Full HD avec vision nocturne et zoom numérique

      Regardez et écoutez votre bébé où que vous soyez grâce à l’application Philips Avent Baby Monitor+. Grâce au Wi-Fi ou à votre connexion mobile, vous pouvez surveiller et apaiser votre enfant où que vous soyez.

      Assistez à chaque mouvement, entendez chaque rire

      Assistez à chaque mouvement, entendez chaque rire

      L’unité bébé est équipée d’une caméra Full HD avec vision nocturne et zoom numérique, pour des images nettes de la chambre de votre enfant, jour et nuit.

      Jusqu’à 400 mètres de portée à domicile et portée illimitée à l’extérieur

      Jusqu’à 400 mètres de portée à domicile et portée illimitée à l’extérieur

      Restez connecté en toute confiance grâce à l’unité parents offrant jusqu’à 400 mètres de portée* à domicile. Vous pouvez également utiliser l’application Baby Monitor+ grâce à votre mobile ou au Wi-Fi, afin d’avoir une portée illimitée où que vous soyez.

      Jusqu’à 12 heures d’écoute sans fil avec l’unité parents

      Jusqu’à 12 heures d’écoute sans fil avec l’unité parents

      L’unité parents rechargeable offre jusqu’à 12 heures d’autonomie* et un écran couleur de 4,3 pouces. Ainsi, vous pouvez facilement écouter votre bébé toute la journée et une bonne partie de la soirée avant de pouvoir le brancher.

      Jamais trop chaud ni trop froid, toujours à la bonne température

      Jamais trop chaud ni trop froid, toujours à la bonne température

      Grâce aux alertes de température élevée et basse, le thermomètre de chambre intégré vous permet de garder votre bébé bien au chaud. Le confort dont votre bébé a besoin pour un sommeil de qualité.

      Des nuits paisibles grâce à une veilleuse rassurante

      Des nuits paisibles grâce à une veilleuse rassurante

      Apportez à la chambre de votre enfant une lumière réconfortante grâce à la veilleuse intégrée de l’unité bébé. Allumez ou éteignez-la et réglez sa luminosité à partir de l’unité parents et de l’application Baby Monitor+.

      Parlez et écoutez votre bébé en même temps

      Parlez et écoutez votre bébé en même temps

      Plus besoin de talkies-walkies ! Notre écoute-bébé utilise uniquement la fonction “Répondre à bébé”. Ainsi, il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour communiquer avec votre bébé, que ce soit pour l’apaiser, pour chanter ou pour rire avec lui sans interruption.

      Des sons pour calmer et apaiser

      Des sons pour calmer et apaiser

      Choisissez parmi 15 sons apaisants, du chant des oiseaux dans le jardin à la nature nocturne, en passant par des berceuses, dont Rock-a-Bye Baby. Vous pouvez même enregistrer vos propres fichiers pour les lire à la demande. Après tout, quoi de mieux que le son de la voix de ses parents ?

      Prêt nuit et jour

      Prêt nuit et jour

      Dès la première utilisation, commencez à écouter votre bébé grâce aux unités parents et bébé pré-connectées. Configurez le facilement grâce à votre connexion Wi-Fi et couplez le à l’application Baby Monitor+ quand vous le souhaitez.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques

        Mode de connexion
        Liaison directe (pair-à-pair) et Wi-Fi
        Portée de la connectivité mobile
        Illimité, nécessite une connexion Internet
        Systèmes d'exploitation (application)
        iOS 13 et versions ultérieures, et Android 6 et versions ultérieures
        Résolution de la caméra de l'unité bébé
        Full HD 1080p
        Enregistrez des sons personnalisés
        Oui, via l'application
        Application pour smartphone (application)
        Baby Monitor+ Philips Avent
        Thermomètre pour chambre
        Oui, alerte incluse
        Portée de l'unité parents/l'unité bébé
        Jusqu’à 400 mètres en extérieur et 50 mètres en intérieur
        Taille de l'écran de l'unité parents
        Écran LCD couleur de 4,3 pouces
        Résolution de l'unité parents
        480 x 272
        Vision nocturne
        Oui, automatique
        Zoom
        Oui, zoom numérique et panoramique
        Veilleuse
        Oui, minuteur inclus
        Fonction « Répondre à bébé »
        Oui, répondre à bébé (parler et écouter en même temps)
        Berceuses, sons apaisants et bruit blanc
        Oui, minuteur inclus

      • Pratique

        Mode vidéo
        Oui
        Mode Audio seul
        Oui
        Mode Eco
        Oui, mode économie d’énergie
        Mode de confidentialité
        Oui, connexion uniquement via l’unité parents et l’unité bébé
        Surveillance en arrière-plan (application uniquement)
        Oui, écoutez votre bébé lorsque le téléphone est verrouillé/vous utilisez d’autres applications
        Alertes
        Oui, batterie faible ; perte de la connexion ; température ; son ; détection de mouvements
        Fixation murale possible
        Oui

      • Puissance/transmission

        Source d'alimentation de l'unité bébé
        Secteur uniquement
        Source d'alimentation de l'unité parents
        Batterie et alimentation secteur
        Autonomie de l'unité parents sur batterie
        12 heures en mode Éco
        Alimentation
        • Adaptateur CA/CC 5 V 1 A
        • Entrée :100 - 240 V / 50 - 60 Hz
        Bande de fréquence
        2,4 GHz

      • Prise en charge logicielle

        Mises à jour logicielles
        Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

      Accéder à Pièces détachées et accessoires

      Pièces de rechange et accessoires

      • Jusqu'à 400 mètres en extérieur et 50 mètres en intérieur
      • *En mode Éco après une charge complète

