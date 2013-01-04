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Arrêté
SCD600/00
Grâce à la technologie vidéo numérique simple d'utilisation, bénéficiez en permanence d'une connexion fiable et rassurante à la chambre de votre bébé.
Vision nocturne infrarouge vous permettant de surveiller votre bébé 24 heures sur 24
Unité-parents rechargeable pour une liberté totale à l'intérieur et à proximité de la maison
3.4
sur 6
97
Avis
Caroxou
04/01/2013
België
Super, Efficace et simple d'utilisation
Je recommande volontier ce produit mais je suis également très déçue du socle... mon loulou ne se lève pas encore de son lit mais je crains ce moment car actuellement le socle est déposé sur le doomo au pied de son lit... un clip aurait été très efficace et bcp plus simple d'utilisation. JE suis donc preneuse également si un autre moyen de fixation serait disponible. Sinon pour le reste c'est parfait(je perds pfs le signale mais ca revient directement.) je suis très contente de l'achat
Cet avis concerne le produit SCD600/00 Écoute-bébé vidéo numérique
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boulecaméra
14/05/2013
France
Je recommande !
J'utilise depuis environ 2 ans ce produit pour surveillance à distance pendant la sieste / la nuit d'un enfant qui a des problèmes de santé. Aucune interférence, longue portée bonne réception même dans le fond de mon long jardin, bonne qualité de son et d'image... en comparaison à un autre modèle d'une autre marque déjà essayé... Aucun regret sur cet achat si ce n'est peut-être le manque de système d'attache au mur enfin nous y avons remédier en faisant une étagère spéciale pour la caméra... Cliente satisfaite !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD600/00 Écoute-bébé vidéo numérique
Oui, je recommande ce produit
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Mimi
16/09/2011
France
ce produit est simple & rassurant
C'est un produit qui cumule tout ce dont un parent rêve : - simplicité d'emploi : avec 2 phrases d'explication, tout le monde peut s'en servir, - fiabilité : quel que soit l'endroit où on l'utilise, l'image et le son sont parfaits, - un design compact : on peut l'emporter n'importe où, il ne prend pas beaucoup de place.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.