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Arrêté

Philips AventÉcoute-bébé vidéo numérique

SCD600/00

3.4
| (97) Avis
Toujours proche de votre bébé
Voyez et écoutez votre bébé grâce à la dernière technologie de notre écoute-bébé vidéo.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Écoute-bébé avec qualité d'image exceptionnelle

Toujours proche de votre bébé

Sélection automatique du canal pour une connexion privée

Sélection automatique du canal pour une connexion privée

Grâce à la technologie vidéo numérique simple d'utilisation, bénéficiez en permanence d'une connexion fiable et rassurante à la chambre de votre bébé.

Vision nocturne infrarouge pour une surveillance 24 heures sur 24

Vision nocturne infrarouge pour une surveillance 24 heures sur 24

Vision nocturne infrarouge vous permettant de surveiller votre bébé 24 heures sur 24

Unité-parents portable sans fil

Unité-parents portable sans fil

Unité-parents rechargeable pour une liberté totale à l'intérieur et à proximité de la maison

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

97

Avis

04/01/2013

België

België

Super, Efficace et simple d'utilisation

Je recommande volontier ce produit mais je suis également très déçue du socle... mon loulou ne se lève pas encore de son lit mais je crains ce moment car actuellement le socle est déposé sur le doomo au pied de son lit... un clip aurait été très efficace et bcp plus simple d'utilisation. JE suis donc preneuse également si un autre moyen de fixation serait disponible. Sinon pour le reste c'est parfait(je perds pfs le signale mais ca revient directement.) je suis très contente de l'achat

Cet avis concerne le produit SCD600/00 Écoute-bébé vidéo numérique

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14/05/2013

France

France

Je recommande !

J'utilise depuis environ 2 ans ce produit pour surveillance à distance pendant la sieste / la nuit d'un enfant qui a des problèmes de santé. Aucune interférence, longue portée bonne réception même dans le fond de mon long jardin, bonne qualité de son et d'image... en comparaison à un autre modèle d'une autre marque déjà essayé... Aucun regret sur cet achat si ce n'est peut-être le manque de système d'attache au mur enfin nous y avons remédier en faisant une étagère spéciale pour la caméra... Cliente satisfaite !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD600/00 Écoute-bébé vidéo numérique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD600/00 Écoute-bébé vidéo numérique

16/09/2011

France

France

ce produit est simple & rassurant

C'est un produit qui cumule tout ce dont un parent rêve : - simplicité d'emploi : avec 2 phrases d'explication, tout le monde peut s'en servir, - fiabilité : quel que soit l'endroit où on l'utilise, l'image et le son sont parfaits, - un design compact : on peut l'emporter n'importe où, il ne prend pas beaucoup de place.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD600/00 Écoute-bébé vidéo numérique

Oui, je recommande ce produit

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023. 