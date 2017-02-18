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Niet meer leverbaar
SCD600/00
Houd altijd een veilige en geruststellende verbinding met uw baby dankzij de gebruiksvriendelijke digitale beeldtechnologie
Dankzij infraroodnachtzicht kunt u uw baby dag en nacht in het oog houden
Dankzij de oplaadbare ontvanger kunt u vrij door uw huis bewegen en toch dicht bij uw baby zijn.
3.4
van 5
97
Reviews & awards
Marnij
18/02/2017
Nederland
Super apparaat!
Ik lees slechte reviews, maar mensen vullen alleen iets in om te klagen. Het is nog steeds een super apparaat na 3,5 jaar. Scherp beeld ook in het donker. Geluid is erg goed. Nooit spijt van onze aankoop gehad. Voor onze tweede gebruiken we deze nog steeds. We hadden nog een babyfoon van een van een ander merk gekocht voor onze 2e zoon, maar die is zo overgevoelig dat als de bus voorbij rijdt of de buren hun deur te hard dicht doen dat het scherm al oplicht en het geluid al aan gaat. Wij hebben gelijk weer voor een Philips gekozen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD600/00 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD600/00 Digitale videobabyfoon
Bibivries
10/01/2014
Nederland
Super Babyfoon
Wij hadden niet zonder gekund. De babyfoon gaat overaal naartoe. Of het middag slaapje, nacht rust is of speel uurtje. Het beeld en geluid zijn ontzettend goed. Ook de functies zoals extra lampje en de liedjes. Er kunnen nog meer functies d'r bij. Goede ontvangst met enkele keren dat t uitvaalt maar daarna wordt t heel snel hersteld.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD600/00 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD600/00 Digitale videobabyfoon
MamaEwa
10/01/2014
Nederland
Super Babyfoon
Wij hadden niet zonder gekund. De babyfoon gaat overaal naartoe. Of het middag slaapje, nacht rust is of speel uurtje. Het beeld en geluid zijn ontzettend goed. Ook de functies zoals extra lampje en de liedjes. Er kunnen nog meer functies d'r bij. Goede ontvangst met enkele keren dat t uitvaalt maar daarna wordt t heel snel hersteld.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD600/00 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD600/00 Digitale videobabyfoon
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.