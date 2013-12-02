Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
SCD510/00
Transparent
La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le codage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.
Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout instant.
L'unité-parents compacte et rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. L'autonomie de l'unité est d'environ 24 heures.
3.6
sur 6
54
Avis
audrey0406
02/12/2013
België
Très bien
Nous sommes très content du baby-phone, très bonne qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD510/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD510/00 Écoute-bébé DECT
Leburnerfou
26/07/2012
France
Excellent
Très bon écoute bébé. Simple à utiliser, la fonction DECT permet une écoute remarquable (le moindre bruit est détecté) et rapide (rassurant). Malgré les grands volumes de notre maison, jamais une perte du signal. La diodes bleues sont un plus si on veut rester au calme ou en conversation sans être gêné ou angoissé. La possibilité de l'emporter partout (faible encombrement + piles fournies) est à signaler.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD510/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD510/00 Écoute-bébé DECT
richard54
16/10/2011
France
Super produit pour surveiller bébé
J'ai d'abord choisi ce produit pour la qualité de son design et la transmission DECT garantissant une grande qualité d'écoute sans souffle et aussi pour sa connexion sécurisée m'assurant que mes voisins "n'entendent" pas ce qui se passe chez moi :-) La qualité du produit correspond à mes attentes, l'indicateur visuel du niveau sonore de l'écoute de bébé est génial car il permet de diminuer le volume d'écoute tout en étant toujours alarmé en cas de pleures de bébé (très utile si vous êtes dans une pièce bruyante ou en conversation). Très simple d'utilisation, fiabilité et surveillance constante de l'état de transmission et niveau batterie. Même en cas de coupure secteur l'émetteur est secouru par des piles.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD510/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD510/00 Écoute-bébé DECT
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.