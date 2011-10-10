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Niet meer leverbaar
SCD510/00
Kristalhelder
Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.
Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.
Met de kleine oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 24 uur draadloos in en om het huis horen voordat je de unit opnieuw moet opladen
3.6
van 5
54
Reviews & awards
milsend
10/10/2011
Nederland
super bereik
De AVENT dect babyfoon heeft een prima bereik, wanneer ik achter in mijn tuin bezig ben (80 meter) ontvang ik zonder storingen nog kraakhelder de geluidjes van mijn kleine ukkepuk. Hij is gemakkelijk in het gebruik en kan hem zeker aanbevelen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD510/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD510/00 DECT-babyfoon
monique
13/09/2011
Nederland
heel gebruiksvriendelijk
Een zeer gebruiksvriendelijke babyfoon doet het bij de buren ook aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD510/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD510/00 DECT-babyfoon
Koekwaus
12/09/2011
Nederland
Zeer goed voor weinig
We hebben deze babyfoon al 3 jaar in bezit, we zijn er super tevreden over. Het geluid is goed, afstand wat hij overbrugt is prima en de prijs is ook goed. Ik beveel deze mensen aan, die niet teveel poespas willen hebben en kwalitatieve goede babyfoon voor niet teveel geld..!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD510/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD510/00 DECT-babyfoon
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.