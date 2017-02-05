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  • La manière naturelle de débuter l'allaitement au biberon
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  • La manière naturelle de débuter l'allaitement au biberon
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Arrêté

Philips AventKit nouveau-né

SCD290/01

4.7
| (50) Avis | 98% recommandent ce produit
La manière naturelle de débuter l'allaitement au biberon
Un kit pratique comprenant 4 biberons « Natural » (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), un goupillon pour biberon et tétine, ainsi qu'une sucette transparente 0-6 mois. Ces nouveaux biberons rendent la tétée plus naturelle et permettent d'alterner facilement allaitement au sein et au biberon.
Voir tous les avantages

Kit biberons, tétine et sucette

La manière naturelle de débuter l'allaitement au biberon

  • Natural

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

50

Avis

98%

recommandent ce produit

2
1

05/02/2017

France

France

Acheteur vérifié

Mon fils les adore

Bien qu'équipées de biberons d'une autre marque, mon deuxième fils a nettement montré sa préférence pour les biberons Avent. Nous avons donc acheté ce kit (ainsi que d'autres biberons de cette gamme).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD290/01 Kit nouveau-né

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD290/01 Kit nouveau-né

05/02/2017

France

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Acheteur vérifié

Mon fils les adore

Bien qu'équipées de biberons d'une autre marque, mon deuxième fils a nettement montré sa préférence pour les biberons Avent. Nous avons donc acheté ce kit (ainsi que d'autres biberons de cette gamme).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD290/01 Kit nouveau-né

Oui, je recommande ce produit

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07/09/2016

France

France

Recommande

Acheter des là naissance de mon bébé le prix est très intéressant pour tout ce qu'il y a dedans et me sert encore alors qu'elle a 6 mois elle n'a eu aucun problème de coliques

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD290 Kit nouveau-né

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD290 Kit nouveau-né

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