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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Natural
De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.
Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.
4.7
van 5
50
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Stacey
06/12/2014
Nederland
Avent Natural is werkelijk fantastisch!
De flessen van de 'Natural' collectie zijn super vormgegeven. Vooral in kleur zijn ze erg leuk! Super fijn in gebruik. Enige nadeel dat ze soms bij de speen gaan lekken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD290/00 Starterset voor pasgeborenen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD290/00 Starterset voor pasgeborenen
Laycie111
29/12/2016
United Kingdom
Good quality
Brilliant set I would recommend to anyone after a starter set, will not disappoint.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD290/01 Newborn Starter Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD290/01 Newborn Starter Set
Headstock
10/12/2016
United Kingdom
Good kit for your birthing bag.
While we received this after we had our child, This kit set would be great to pack in your birthing bag, as it has everything you might need. And its compact enough that it wouldn't take up too much space.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD290/01 Newborn Starter Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD290/01 Newborn Starter Set