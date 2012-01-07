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Arrêté
Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.**
Cinq débits de tétine différents sont disponibles.
4.8
sur 6
24
Avis
100%
recommandent ce produit
nenessdu77
07/01/2012
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD270/00 Kit nouveau-né
Oui, je recommande ce produit
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Jessie
15/12/2012
Deutschland
Unglaublich Toll ! ! !
Einfach super und leicht in der beutzung für die kleinen. Mein kleiner hat die Flasche sofort angenommen wie meine Brust. Die Saugvorrichtung ist der Brustwarze sehr schön nachempfunden. Als mein kleiner und ich erst eine andere Marke ausprobiert hatten und die nicht eine so Brustwarzenähnlichen Sauger hatte, ist immer alles beim trinken aus dem Mund gelaufen. Aber mit diesen Flaschen nicht. Kann ich nur jeder Mutter und auch Vater natürlich empfehlen :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD270/00 Starter-Set für Neugeborene
Oui, je recommande ce produit
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Mary2012
07/12/2013
España
Muy útil
Muy practico, mucho uso le he dado para mis hijos, se pueden meter en lavavajillas, producto que se puede volver a usar para el siguiente hijo, cambiando las tetinas.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD270/00 Selección para recién nacidos
Oui, je recommande ce produit
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Une étude clinique a montré qu'à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon concurrent. (Étude menée en 2008 par l'Institute of Child Health (Institut de la santé infantile), Londres).
Une étude clinique a montré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.