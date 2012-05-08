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  • Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*
  • Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*
  • Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*
  • Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*
  • Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*
  • Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*
  • Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*
  • Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*
  • Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*
  • Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*

Niet meer leverbaar

Philips AventStarterset voor pasgeborenen

SCD270/00

4.8
| (24) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*
De Philips Avent-starterset SCD270/00 bestaat uit twee BPA-vrije voedingsflessen van 125 ml en twee flessen van 260 ml
Bekijk alle voordelen

Minder krampjes**

Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*

Deze fles is gemaakt van PES, BPA-vrij materiaal

Deze fles is gemaakt van PES, BPA-vrij materiaal

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

24

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

08/05/2012

Nederland

Nederland

Een goede starterset

Een goede starterset om mee te beginnen. Verschillende maten flesjes en spenen. Makkelijk in elkaar te zetten en geen lekkage. Als de speen voorzichtig wordt vast gezet altijd de juiste ontluchting tijdens het drinken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD270/00 Starterset voor pasgeborenen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD270/00 Starterset voor pasgeborenen

29/09/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD270/00 Starterset voor pasgeborenen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD270/00 Starterset voor pasgeborenen

30/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent bottles

I have just bought 2 of these starter sets for my new baby who is due in 4 weeks, i used Avent bottles with my son and think they are a great product and have had no problems with them.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD270/00 Newborn Starter Set

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD270/00 Newborn Starter Set

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Voorwaarden

  1. Onderzoek onder twee weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die met deze fles worden gevoed minder huilerig gedrag vertonen dan baby's die met een andere fles worden gevoed. (Onderzoek uitgevoerd door het Institute of Child Health, Londen, 2008.)

  2. Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die worden gevoed met een Philips Avent-fles, vooral 's nachts minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een andere fles van een toonaangevend merk.