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Niet meer leverbaar
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**
4.8
van 5
24
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Jan1970
08/05/2012
Nederland
Een goede starterset
Een goede starterset om mee te beginnen. Verschillende maten flesjes en spenen. Makkelijk in elkaar te zetten en geen lekkage. Als de speen voorzichtig wordt vast gezet altijd de juiste ontluchting tijdens het drinken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD270/00 Starterset voor pasgeborenen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD270/00 Starterset voor pasgeborenen
alissakh
29/09/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD270/00 Starterset voor pasgeborenen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD270/00 Starterset voor pasgeborenen
Loobie78
30/07/2012
United Kingdom
Excellent bottles
I have just bought 2 of these starter sets for my new baby who is due in 4 weeks, i used Avent bottles with my son and think they are a great product and have had no problems with them.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD270/00 Newborn Starter Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD270/00 Newborn Starter Set
Onderzoek onder twee weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die met deze fles worden gevoed minder huilerig gedrag vertonen dan baby's die met een andere fles worden gevoed. (Onderzoek uitgevoerd door het Institute of Child Health, Londen, 2008.)
Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die worden gevoed met een Philips Avent-fles, vooral 's nachts minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een andere fles van een toonaangevend merk.