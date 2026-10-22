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Arrêté

Microphones sans fil

SBCMC8650/00

30 m sans fil

Ce microphone sans fil associe performances et liberté de mouvement pour donner vie aux événements

Voir tous les avantages

30 m sans fil

Capte les sons provenant de toutes les directions

Le capteur du microphone est sensible aux sons venant de toutes les directions.

Sélectionnez le canal offrant la meilleure réception

Avec deux canaux de transmission à votre disposition, votre confort d'écoute n'est jamais perturbé : vous avez en effet la possibilité de passer à tout moment sur le canal offrant la meilleure réception.

Vous épargne tout sifflement aigu en l'absence de signal

Si vous quittez le périmètre de transmission, ou bien si la qualité de la réception se dégrade provisoirement, cette fonction désactive la sortie audio du casque et vous épargne ainsi les sifflements aigus habituels plutôt désagréables à l'oreille. La sortie audio est automatiquement rétablie dès que vous revenez dans le périmètre de transmission.

Spécificités Techniques

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