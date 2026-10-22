Vous épargne tout sifflement aigu en l'absence de signal

Si vous quittez le périmètre de transmission, ou bien si la qualité de la réception se dégrade provisoirement, cette fonction désactive la sortie audio du casque et vous épargne ainsi les sifflements aigus habituels plutôt désagréables à l'oreille. La sortie audio est automatiquement rétablie dès que vous revenez dans le périmètre de transmission.