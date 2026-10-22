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Arrêté
SBCMC8650/00
30 m sans fil
Ce microphone sans fil associe performances et liberté de mouvement pour donner vie aux événements
Le capteur du microphone est sensible aux sons venant de toutes les directions.
Avec deux canaux de transmission à votre disposition, votre confort d'écoute n'est jamais perturbé : vous avez en effet la possibilité de passer à tout moment sur le canal offrant la meilleure réception.
Si vous quittez le périmètre de transmission, ou bien si la qualité de la réception se dégrade provisoirement, cette fonction désactive la sortie audio du casque et vous épargne ainsi les sifflements aigus habituels plutôt désagréables à l'oreille. La sortie audio est automatiquement rétablie dès que vous revenez dans le périmètre de transmission.
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Notation globale