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Niet meer leverbaar

Draadloze microfoons

SBCMC8650/00

30 m draadloos

Deze draadloze microfoon combineert prestaties met bewegingsvrijheid en fleurt elke gelegenheid op.

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30 m draadloos

Draadloze technologie die u bewegingsvrijheid geeft

Draadloze systemen gebruiken een UHF-signaaldrager (Ultra High Frequency) en geven een duidelijke, scherpe ontvangst zodat u nooit meer wordt beperkt door snoeren. U kunt lopen en zitten waar u wilt, en hoeft u geen zorgen te maken dat u over het snoer van de hoofdtelefoon struikelt.

Keuze uit twee kanalen om interferentie te minimaliseren

Omdat u kunt kiezen uit twee transmissiekanalen, bent u verzekerd van een goede geluidskwaliteit. U kunt namelijk altijd overschakelen naar het kanaal met de beste ontvangst.

Rondom ontvangend ontwerp vangt geluid uit alle richtingen op

De sensor van deze microfoon is even gevoelig voor geluid vanuit elke richting.

Technische specificaties

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