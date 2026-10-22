Draadloze technologie die u bewegingsvrijheid geeft

Draadloze systemen gebruiken een UHF-signaaldrager (Ultra High Frequency) en geven een duidelijke, scherpe ontvangst zodat u nooit meer wordt beperkt door snoeren. U kunt lopen en zitten waar u wilt, en hoeft u geen zorgen te maken dat u over het snoer van de hoofdtelefoon struikelt.