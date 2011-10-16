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Arrêté

Casque Hi-Fi sans fil

SBCHC8441/00

2.8

| (6) Avis | 80% recommandent ce produit

Deux casques disponibles

Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque FM stéréo sans fil. Faites profiter du deuxième casque à l'un de vos proches.

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Sans fil

Deux casques disponibles

Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Élimine toute distorsion du son au niveau du signal d'entrée

Ce circuit électronique « intelligent » règle automatiquement la sortie audio sur le volume le mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et garantir un plaisir d'écoute total.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.8

sur 6

6

Avis

80%

recommandent ce produit

3
2

16/10/2011

France

France

Très satisfait.

+ Utilisation simple, rendu du son excellent, port du casque confortable, nous les utilisons aussi en vacances dans la caravane. - Il pourrait y avoir un support pour les déposer lorsque que l'on ne les utilise pas, je les mets à cheval sur le haut de mon écran plats mais ce n'est pas le top.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

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15/05/2012

Italia

Italia

ECCELLENTE

MOLTO MOLTO BUONO OTTIME PERFORMANCE VISIONE OTTIMA E ANCHE IL SUONO E' UNIFORME LA CONSIGLIEREI AD UN AMICO

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16/10/2011

France

France

Pas de parasite, très bon son

Parfait pour écouter de la musique dans toute la maison sans l'encombrement du fil. Excellent aussi pour la TV, le soir, sans déranger les autres.

Oui, je recommande ce produit

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