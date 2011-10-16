Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
SBCHC8441/00
Deux casques disponibles
Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque FM stéréo sans fil. Faites profiter du deuxième casque à l'un de vos proches.
Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.
Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.
Ce circuit électronique « intelligent » règle automatiquement la sortie audio sur le volume le mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et garantir un plaisir d'écoute total.
2.8
sur 6
6
Avis
80%
recommandent ce produit
Mic53
16/10/2011
France
Très satisfait.
+ Utilisation simple, rendu du son excellent, port du casque confortable, nous les utilisons aussi en vacances dans la caravane. - Il pourrait y avoir un support pour les déposer lorsque que l'on ne les utilise pas, je les mets à cheval sur le haut de mon écran plats mais ce n'est pas le top.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Stellina
15/05/2012
Italia
ECCELLENTE
MOLTO MOLTO BUONO OTTIME PERFORMANCE VISIONE OTTIMA E ANCHE IL SUONO E' UNIFORME LA CONSIGLIEREI AD UN AMICO
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
malnaud
16/10/2011
France
Pas de parasite, très bon son
Parfait pour écouter de la musique dans toute la maison sans l'encombrement du fil. Excellent aussi pour la TV, le soir, sans déranger les autres.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone