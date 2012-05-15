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Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SBCHC8441/00

2.8

| (6) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

2 hoofdtelefoons meegeleverd

Geen gedoe meer met snoeren en de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt en van muziek te genieten via een draadloze FM-stereohoofdtelefoon van topkwaliteit - en een tweede hoofdtelefoon voor een vriend.

Bekijk alle voordelen

Draadloos

2 hoofdtelefoons meegeleverd

3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.

De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.

ALC helpt hoorbare vervorming van ingangssignalen te voorkomen

Dit slimme elektronische circuit zorgt dat het audio-ingangsniveau automatisch wordt aangepast aan het juiste niveau. Zo voorkomt u vervorming en bent u verzekerd van luisterplezier.

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

6

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3
2

15/05/2012

Italia

Italia

ECCELLENTE

MOLTO MOLTO BUONO OTTIME PERFORMANCE VISIONE OTTIMA E ANCHE IL SUONO E' UNIFORME LA CONSIGLIEREI AD UN AMICO

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

16/10/2011

France

France

Très satisfait.

+ Utilisation simple, rendu du son excellent, port du casque confortable, nous les utilisons aussi en vacances dans la caravane. - Il pourrait y avoir un support pour les déposer lorsque que l'on ne les utilise pas, je les mets à cheval sur le haut de mon écran plats mais ce n'est pas le top.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

16/10/2011

France

France

Pas de parasite, très bon son

Parfait pour écouter de la musique dans toute la maison sans l'encombrement du fil. Excellent aussi pour la TV, le soir, sans déranger les autres.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

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