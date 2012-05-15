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Niet meer leverbaar
2 hoofdtelefoons meegeleverd
Geen gedoe meer met snoeren en de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt en van muziek te genieten via een draadloze FM-stereohoofdtelefoon van topkwaliteit - en een tweede hoofdtelefoon voor een vriend.
Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.
De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.
Dit slimme elektronische circuit zorgt dat het audio-ingangsniveau automatisch wordt aangepast aan het juiste niveau. Zo voorkomt u vervorming en bent u verzekerd van luisterplezier.
2.8
van 5
6
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Stellina
15/05/2012
Italia
ECCELLENTE
MOLTO MOLTO BUONO OTTIME PERFORMANCE VISIONE OTTIMA E ANCHE IL SUONO E' UNIFORME LA CONSIGLIEREI AD UN AMICO
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Mic53
16/10/2011
France
Très satisfait.
+ Utilisation simple, rendu du son excellent, port du casque confortable, nous les utilisons aussi en vacances dans la caravane. - Il pourrait y avoir un support pour les déposer lorsque que l'on ne les utilise pas, je les mets à cheval sur le haut de mon écran plats mais ce n'est pas le top.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
malnaud
16/10/2011
France
Pas de parasite, très bon son
Parfait pour écouter de la musique dans toute la maison sans l'encombrement du fil. Excellent aussi pour la TV, le soir, sans déranger les autres.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone