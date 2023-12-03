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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SBCHC8441/00
Niet meer leverbaar
Waarom moet ik de batterijen gedurende 16 uur opladen voor het eerste gebruik?
Nieuwe batterijen benutten niet hun volledige gebruikscapaciteit na de eerste keer opladen.
Wanneer gaat het GROENE oplaadlampje uit op de Philips-hoofdtelefoon?
Powerlampje gaat niet aan als de hoofdtelefoon op gelijkstroom is aangesloten.
Bereik van mijn Philips-hooftelefoon is lager dan het vermelde bereik.
Kan ik 2 hoofdtelefoons gebruiken met één basisstation?