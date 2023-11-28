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SBCHC8440/00
Arrêté
Pourquoi est-il nécessaire de charger les piles fournies pendant 16 heures avant la première utilisation ?
Pourquoi les nouvelles piles n'atteignent-elles pas leur autonomie maximale après la première charge ?
À quel moment le voyant de charge vert s'éteint-il sur mon casque Philips ?
Le voyant d'alimentation 'POWER' ne s'allume pas lorsque je branche mon casque Philips
Pourquoi la portée de mon casque Philips est inférieure à celle présentée ?
Puis-je utiliser deux casque Philips sur une même base ?
Comment nettoyer mon casque Philips ?