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Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SBCHC8440/00

4.3

| (10) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Draadloze muziek

Stelt u zich eens voor, geen gedoe meer met snoeren en de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt en van muziek te genieten via een draadloze FM-stereohoofdtelefoon van topkwaliteit.

Bekijk alle voordelen

Oplaadbaar

Draadloze muziek

  • FM-transmissie

  • Oplaadbaar

3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.

De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.

ALC helpt hoorbare vervorming van ingangssignalen te voorkomen

Dit slimme elektronische circuit zorgt dat het audio-ingangsniveau automatisch wordt aangepast aan het juiste niveau. Zo voorkomt u vervorming en bent u verzekerd van luisterplezier.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

10

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

11/12/2021

Nederland

Nederland

fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van

prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is

Voordelen

alles

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Datum gebruik 2019-12-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Datum gebruik 2019-12-11

11/10/2012

France

France

très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge

cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

16/10/2011

France

France

Un très bon produit

J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

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