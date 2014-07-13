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Arrêté
SBCHC8430/00
Léger et confortable
Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque FM stéréo sans fil.
Transmission FM
Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.
Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.
Utilisez tout de suite votre produit en y insérant directement les piles qui l'accompagnent.
4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Reflejo
13/07/2014
España
Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.
Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Oui, je recommande ce produit
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vinxthegamer
04/03/2018
Italia
Buon prodotto
Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
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