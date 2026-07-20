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Arrêté
Assistance
SBCHC8430/00
Arrêté
Pourquoi est-il nécessaire de charger les piles fournies pendant 16 heures avant la première utilisation ?
Pourquoi les nouvelles piles n'atteignent-elles pas leur autonomie maximale après la première charge ?
Pourquoi la portée de mon casque Philips est inférieure à celle présentée ?
Puis-je utiliser deux casque Philips sur une même base ?