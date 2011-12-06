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Arrêté
SA3CNT16K/12
Des applications et des jeux à l'infini au bout des doigts
GoGear Connect est l'équipement de loisirs idéal pour tous vos déplacements. Téléchargez une infinité d'applications et de jeux Android. Grâce à la technologie FullSound et au son Surround pour les films, profitez d'un son d'une richesse exceptionnelle avec le casque à isolation phonique comme sur le puissant haut-parleur intégré.
Triple connexion
16 Go*
Profitez des merveilleuses applications d'Android Market. Il suffit de cliquer sur l'icône de votre GoGear pour vous connecter à Android Market par Wi-Fi et commencer votre recherche d'applications offertes par des fournisseurs tiers de confiance. Téléchargez des jeux, des outils, des livres électroniques et des applications pour personnaliser votre GoGear, gratuitement ou à faible coût. L'interface simple et facile à utiliser vous permet de parcourir intuitivement les applications qui peuvent être triées en fonction de leur cote, catégorie ou popularité. Téléchargez des applications directement sur votre GoGear et profitez-en instantanément. GoGear transforme vos déplacements en voyages stimulants.
La technologie novatrice FullSound de Philips restaure fidèlement les détails de la musique compressée MP3 pour lui redonner sa dynamique d'origine, sans distorsion. Basée sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound combine l'expertise de Philips en matière de reproduction musicale et la puissance du plus récent processeur de signal numérique. Elle procure des basses plus profondes et améliore la clarté de la voix et des instruments. Redécouvrez votre musique MP3 grâce à un son réaliste et entraînant.
L'algorithme Surround for movies est une technologie audio perfectionnée qui analyse directement chacune des sources sonores de la bande-son d'un film ou d'une vidéo de façon à créer un espace sonore plus naturel dans lequel chaque composante est localisée individuellement de façon précise. Après traitement, les éléments sonores sont diffusés directement dans chaque oreille par le biais d'écouteurs-boutons. L'algorithme Surround for movies génère une ambiance acoustique naturelle adaptée au contenu de la bande-son. Les auditeurs se retrouvent ainsi vraiment plongés au cœur de l'action précisément de la façon dont l'ingénieur du son le souhaitait.
3.2
sur 6
10
Avis
Sportler69
06/12/2011
Deutschland
Multimediatalent mit Android
Ich habe das Gerät jetzt seit geraumer Zeit in Verwendung. Der Multimedia Player ist von der Größe her genau richtig und hat eine gute Haptik. Die 3 stylischen Knöpfe zum ein-aus Schalten und für die Lautstärke sind farblich schön zum Gehäuse abgestimmt. Die Bedienungsanleitung ist auf dem Gerät gespeichert und wird bei Anschluss über das USB Lade-Daten Kabel schnell aufgerufen und kann z.b auf dem PC als PDF abgespeichert werden. Auf der Vorderseite sind drei Tasten, die zum zurückspringen, für die Einstellungen und zur Wahl der verschiedenen Medien benötigt werden. Die Speicherkapazität beträgt 16 GB. Das Gerät hat ein 3,20" großes Display, und spielt sämtlich Video und Musikformate ab. Es ist ein Lautsprecher vorhanden der einen im Verbund mit den sehr guten In Ears Kopfhörern einen sehr gutes Sounderlebnis bietet. Das Display hat eine gute Auflösung, es reagiert auf Berührungen Multi-touch, d.h man kann alles mit einem Fingertipp auf dem Display ausführen, was sehr komfortabel ist. Ein Diktiergerät und ein Rechner sind auch vorhanden. Der Internet Browser lässt die Seiten gut und deutlich erkennen. Besitzer eines Smartphones mit Android System werden sich schnell an das Gerät gewöhnen. Mit Wlan Zugang kann man über den Android Market schnell Apps und Spiele auf den Player laden. Ich habe z.b die aktuellen Spiel Hungry Shark, 3 und Angry Birds Rio und Turbo Fly 3 D installiert die laufen super auf dem Gerät. Bluetooth ist auch mit an Bord. Es lassen sich Widgets oder Ordner beliebig auf den verschieden Fenstern anlegen. Man kann die bekannten Office Tools von Google wie Kalender, Mail aber auch ein normales Mail System einrichten. Um den Android Market nutzen zu können, muss man bei Google eine Mail Adresse einrichten, dass ist schnell gemacht. Besonders praktisch aktuelle Firmware wird automatisch über das Wlan aktualisiert. Die Philips Player Software Songbird ist gut gemacht und sehr übersichtlich. Es ist auch noch eine Musik-Video Suchsoftware und eine Audiobibliothek ähnlich Soundhound beim Android System vorhanden. Der Player hält bei intensiver Benutzung mit Musik ca. 8 Stunden bei Video 4 Stunden durch. Das sind gute Werte. Aufgeladen wird er durch das beiliegende USB Kabel was allerdings etwas kurz geraten ist. Fazit: Für mich bekommt der Player volle 5 Sterne ein sehr praktisches schönes Gerät.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GoGEAR SA3CNT16K Mini Tablet with Android™
Oui, je recommande ce produit
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jnp81
22/07/2012
España
muy bueno el producto
acabo de comprar este producto y por sus caracteristicas me parece que es uno de los mejores ahorame toca descubrir todas sus caracteristicas que tiene y darle un buen uso
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™
Oui, je recommande ce produit
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Badger70
07/03/2012
Nederland
Helemaal goed !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Oui, je recommande ce produit
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La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes et un encodage WMA de 64 Kbit/s ou MP3 de 128 Kbit/s.
La vitesse de transfert peut varier selon votre système d'exploitation et la configuration logicielle.
1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.
Par Philips