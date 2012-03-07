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Niet meer leverbaar
SA3CNT16K/12
Een wereld aan apps en games binnen handbereik
De GoGear Connect is het perfecte entertainmentapparaat voor onderweg. Download stapels Android-apps en -games, en geniet dankzij FullSound en Surround Sound voor films van een vol geluid via de krachtige ingebouwde luidspreker of hoofdtelefoon met Sound Isolation.
Connect 3
16 GB*
Voor fantastische toepassingen kunt u bij de Android Market terecht. Klik op het pictogram op uw GoGear om via Wi-Fi verbinding met de Android Market te maken en ga op zoek naar toepassingen van betrouwbare leveranciers. Download gratis of tegen een kleine vergoeding games, hulpprogramma's, e-books of toepassingen om uw GoGear een persoonlijk tintje te geven. In de overzichtelijke, gebruiksvriendelijke interface kunt u toepassingen bekijken en sorteren op beoordeling, categorie of populariteit. U kunt toepassingen rechtstreeks naar uw GoGear downloaden en er meteen van genieten. Als u de GoGear bij u hebt is het overal leuk!
De innovatieve FullSound-technologie van Philips herstelt sonische details van gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van muziek zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een algoritme voor geluidsnabewerking en combineert de geroemde expertise van Philips op het gebied van muziekreproductie met de kracht van de hypermoderne Digital Signal Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, helderder stemgeluid en instrumenten, en meer detail. Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.
Surround Sound voor films is een geavanceerde audiotechnologie die meteen iedere geluidsbron in een film of videosoundtrack analyseert om een natuurlijk klankbereik te creëren met geluidselementen die stuk voor stuk exact gelokaliseerd zijn. De verwerkte geluidselementen worden vervolgens meteen naar ieder oor doorgegeven via oordopjes. Surround Sound voor films produceert een natuurlijke akoestische ruimte op basis van de inhoud van de soundtrack. Hierdoor wordt de luisteraar midden in een overweldigende surround-ervaring geplaatst - precies zoals de geluidstechnicus van de film dit voor ogen had.
3.2
van 5
10
Reviews & awards
Badger70
07/03/2012
Nederland
Helemaal goed !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Badger70
04/03/2012
Nederland
Echte aanrader !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met vele mogelijkheden. Laat zich makkelijk bedienen en ziet er solide uit. Beeld en geluid zijn van uitstekende kwaliteit en het touchscreen werkt er prettig. Wel jammer dat Philips geen hoesje meeleverd maar voor de rest niets dan lof
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Sportler69
06/12/2011
Deutschland
Multimediatalent mit Android
Ich habe das Gerät jetzt seit geraumer Zeit in Verwendung. Der Multimedia Player ist von der Größe her genau richtig und hat eine gute Haptik. Die 3 stylischen Knöpfe zum ein-aus Schalten und für die Lautstärke sind farblich schön zum Gehäuse abgestimmt. Die Bedienungsanleitung ist auf dem Gerät gespeichert und wird bei Anschluss über das USB Lade-Daten Kabel schnell aufgerufen und kann z.b auf dem PC als PDF abgespeichert werden. Auf der Vorderseite sind drei Tasten, die zum zurückspringen, für die Einstellungen und zur Wahl der verschiedenen Medien benötigt werden. Die Speicherkapazität beträgt 16 GB. Das Gerät hat ein 3,20" großes Display, und spielt sämtlich Video und Musikformate ab. Es ist ein Lautsprecher vorhanden der einen im Verbund mit den sehr guten In Ears Kopfhörern einen sehr gutes Sounderlebnis bietet. Das Display hat eine gute Auflösung, es reagiert auf Berührungen Multi-touch, d.h man kann alles mit einem Fingertipp auf dem Display ausführen, was sehr komfortabel ist. Ein Diktiergerät und ein Rechner sind auch vorhanden. Der Internet Browser lässt die Seiten gut und deutlich erkennen. Besitzer eines Smartphones mit Android System werden sich schnell an das Gerät gewöhnen. Mit Wlan Zugang kann man über den Android Market schnell Apps und Spiele auf den Player laden. Ich habe z.b die aktuellen Spiel Hungry Shark, 3 und Angry Birds Rio und Turbo Fly 3 D installiert die laufen super auf dem Gerät. Bluetooth ist auch mit an Bord. Es lassen sich Widgets oder Ordner beliebig auf den verschieden Fenstern anlegen. Man kann die bekannten Office Tools von Google wie Kalender, Mail aber auch ein normales Mail System einrichten. Um den Android Market nutzen zu können, muss man bei Google eine Mail Adresse einrichten, dass ist schnell gemacht. Besonders praktisch aktuelle Firmware wird automatisch über das Wlan aktualisiert. Die Philips Player Software Songbird ist gut gemacht und sehr übersichtlich. Es ist auch noch eine Musik-Video Suchsoftware und eine Audiobibliothek ähnlich Soundhound beim Android System vorhanden. Der Player hält bei intensiver Benutzung mit Musik ca. 8 Stunden bei Video 4 Stunden durch. Das sind gute Werte. Aufgeladen wird er durch das beiliegende USB Kabel was allerdings etwas kurz geraten ist. Fazit: Für mich bekommt der Player volle 5 Sterne ein sehr praktisches schönes Gerät.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GoGEAR SA3CNT16K Mini Tablet with Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GoGEAR SA3CNT16K Mini Tablet with Android™
De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.
De eigenlijke overdrachtssnelheid is afhankelijk van uw besturingssysteem en de software die u gebruikt.
1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare opslagcapaciteit is lager.
Van Philips