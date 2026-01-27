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Arrêté
Capteur Pressure Guard
Lames Dual SteelPrecision
Testé dermatologiquement
Têtes flexibles 360-D
Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.
Les lames Dual SteelPrecision réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour un rasage de près. Les 72 lames hautes performances auto-affûtées sont fabriquées en Europe.
Un revêtement protecteur sépare les têtes de rasage de votre peau. Il contient jusqu'à 2 000 microbilles par millimètre carré et réduit les frottements sur la peau de 25 %*** pour minimiser les irritations.
4.4
sur 6
2375
Avis
87%
recommandent ce produit
Alain C
27/01/2026
België
Acheteur vérifié
Très bien
Très bien ! Ergonomique et agréable au rasage. Je recommande.
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9208/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9208/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
matphoto
21/12/2025
België
Acheteur vérifié
Excellents produit
D'une efficacité incroyable, facile d'entretien, parfait quoi ?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Badboy2226
01/10/2025
België
Acheteur vérifié
Excellent produit
Excellent produit fonctionne très bien j en suis très satisfait.
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle précédent Philips Series S9000
D'après les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application GroomTribe en 2019
* Par rapport au matériau sans revêtement
* * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche