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Revêtement Nano SkinGlide
Lames SteelPrecision
Capteur Motion Control
Têtes flexibles 360-D
Jusqu'à 5 ans de garantie*****
Un revêtement de protection est placé entre les têtes du rasoir et votre peau pour permettre au rasoir de glisser plus facilement. Avec jusqu'à 250 000 microbilles par centimètre carré, il améliore la glisse sur la peau jusqu'à 30 %*** pour réduire les irritations et permettre un rasage quotidien confortable.
Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.
La technologie de détection des mouvements surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir un mouvement plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage avec un nombre de passages réduit***, pour améliorer le confort et la régularité de votre routine.
4.3
sur 6
2959
Avis
85%
recommandent ce produit
Legrand1512
18/03/2026
België
Acheteur vérifié
Excellent produit
Très facile et pratique et qualité de rasage impressionnante aussi nette que si je m’étais rasé à la lame
Avantages
Très bon produit
Contre
Rien à signaler pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/55 Rasoir électrique 100 % étanche
BeeGee46
10/02/2026
België
Acheteur vérifié
Rasoir avec un excellent rapport qualité/prix
Appareil wet & dry. Très doux pour la peau et facile à entretenir et nettoyer
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7886/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7886/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Beru8888
06/02/2026
België
Acheteur vérifié
Très bon rasoir
Ce rasoir est très performant, doux et rapide.le système de nettoyage est parfait.
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/58 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/58 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport aux matériaux sans revêtement
Tests comparatifs avec le Philips série 3000.
Basé sur les utilisateurs du Philips série S7000 et de l'application Daily Care en 2019
Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage plutôt que de l'eau dans la cartouche
Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.