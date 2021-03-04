Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Lames MultiPrecision
Revêtement anti-frottements
Têtes MultiFlex
Mode Protection de la peau
Obtenez un rasage rapide et précis. Les lames MultiPrecision soulèvent les poils aussi bien longs que courts – et tout poil restant – de sorte à les couper en quelques mouvements seulement.
Le revêtement spécial des bagues de rasage est conçu pour réduire la friction sur votre peau, créant un rasage en douceur, sans effort et sans risque d'irritation.
Les têtes flexibles dans 5 directions par mouvements indépendants suivent les contours de votre visage, et permettent au rasoir de glisser sur votre peau en tout confort avec une résistance minime.
4.3
sur 6
760
Avis
89%
recommandent ce produit
Benjamin Robinet
04/03/2021
België
Acheteur vérifié
Il est extra !
Il rase parfaitement et la peau est douce ! Vraiment très satisfait de mon achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6650/48 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6650/48 Rasoir électrique 100 % étanche
museau
07/09/2020
België
Acheteur vérifié
Batterie exceptionnelle
Je suis favorablement étonné par la durée de charge de la batterie : plus de deux semaines depuis la dernière mise en charge !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6620/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6620/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Jeroboam
09/08/2020
België
Acheteur vérifié
Rasage efficace, entretien facile
Le rasage est efficace et net. Entretien très facile...Recharge rapide.
Avantages
efficacité du rasage, facilité d'entretien
Contre
je n'en vois pas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6680/26 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 6000 S6680/26 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.