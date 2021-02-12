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Niet meer leverbaar
MultiPrecision-mesjes
Anti-wrijvingscoating
MultiFlex-scheerhoofden
Guard-modus
Ervaar een glad en snel scheerresultaat. MultiPrecision-mesjes scheren in maar een paar bewegingen zowel lange als korte haren door ze op te tillen en verwijderen zelfs de overgebleven stoppels.
De speciale coating op de scheerringen vermindert wrijving op uw huid en zorgt voor een moeiteloos glad resultaat met minimale huidirritatie.
De flexibele scheerhoofden bewegen in 5 richtingen met 5 onafhankelijke bewegingen en volgen de contouren van uw gezicht, waardoor het scheerapparaat soepeler en met minimale weerstand over de huid glijdt.
4.3
van 5
760
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Huysseune
12/02/2021
België
Geverifieerde koper
Het product voldoet volledig aan de verwachtingen
Goed product. Scheert vlot en zacht. Toestel ligt goed in de hand.
Nadelen
Voorziene opzetstuk voor baardtrimmer past niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6650/48 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6650/48 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Jthns
07/02/2021
België
Geverifieerde koper
Philishave
De scheerapparaten van Phillips zijn steeds een schot in de roos dit toestel scheert mooi de huid bij het aanvoelen van de huid na de scheer beurt voelt je huid zacht aan waardoor je steeds een fijn gevoel heb van tevredenheid verwijderd alle haartjes en als het apparaat gereinigd moet worden krijg je een signaal super apparaat een aanrader
Voordelen
Mooi apparaat scheert zeer goed en geen luidruchtig lawaai
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6650/48 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6650/48 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
monteurke
09/10/2020
België
Geverifieerde koper
handig
gemakkelijk om te scheren en om handig om de scheermachine te reinigen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6680/26 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6680/26 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.