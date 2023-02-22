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S5887/10
Un rasage puissant qui préserve la peau
Le rasoir Philips série 5000 est conçu pour les hommes qui recherchent un rasage de tous les jours puissant et confortable. Il coupe efficacement même sur les barbes de 3 jours et la technologie SkinIQ s'adapte à la densité des poils pour un rasage puissant, confortable et régulier.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Rasoir électrique 100 % étanche
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Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.
Ce capteur intelligent détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance lorsque vous vous rasez. Il permet au rasoir de réagir efficacement aux zones plus épaisses ou plus denses, pour un rasage en douceur et sans effort avec un confort constant.
Les têtes entièrement flexibles tournent à 360° pour rester en contact avec les courbes de votre visage et de votre tête. Cela permet d'obtenir un rasage précis et un confort accru, même dans les zones difficiles telles que le cou et le long de la mâchoire.
La surface de la tête de rasage est dotée de canaux de guidage des poils qui aident à les positionner pour une coupe efficace. Cela améliore la précision et garantit un résultat net et homogène sur différentes zones du visage.
Nettoyez votre rasoir en quelques secondes. D'une simple pression sur un bouton, la tête de rasage s'ouvre pour que vous puissiez la rincer facilement sous l'eau et la garder prête pour votre prochain rasage.
Choisissez la routine de rasage qui vous convient le mieux. Profitez d'un rasage à sec confortable ou d'un rasage rafraîchissant sur peau humide avec du gel ou de la mousse. Son design étanche vous permet également de vous raser sous la douche pour plus de commodité.
Peaufinez votre look avec cette tondeuse de précision rétractable intégrée. Idéale pour entretenir votre moustache, sculpter vos pattes et ajouter de petites touches finales sans avoir à utiliser un autre outil.
Obtenez jusqu'à 60 minutes de rasage sans fil avec une charge complète. Vous bénéficiez ainsi d'une autonomie fiable pour vos routines quotidiennes chez vous ou en voyage.
Chargez entièrement le rasoir en seulement une heure grâce à la puissante batterie lithium-ion. Si vous êtes pressé, une charge rapide de 5 minutes vous apporte suffisamment de batterie pour un rasage complet.
La charge USB‑A offre une solution pratique pour alimenter votre rasoir tout en contribuant à réduire les déchets liés aux adaptateurs inutiles. Si vous avez besoin d'un adaptateur secteur, une alimentation adaptée est disponible via l'assistance Philips.
Ce rasoir est fourni avec un passeport écologique. Notre site de production de lames utilise 100 % d'électricité renouvelable et l'emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclables, pour un choix plus responsable.
Les rasoirs Philips sont conçus pour une fiabilité et des performances durables. Enregistrez votre produit pour bénéficier d'une extension de garantie allant jusqu'à 5 ans, afin de vous raser en toute confiance pendant de nombreuses années.
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